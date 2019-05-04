'İmamoğlu’nun mazbatasının iptali ve mazbatanın ikinci aday olarak Yıldırım’a verilme ihtimali de var'

Star yazarı Gülerce, ihtimaller arasında 'sandık hilelerinin CHP lehine tezgahlandığı gerekçesiyle İmamoğlu’nun mazbatası iptal edilmesi ve mazbatanın ikinci aday olarak Binali Yıldırım’a verilmesi' olduğunu öne sürdü.

Bir dönem Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla tanınan ve daha sonra AKP yandaşı olan Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, YSK'nin İstanbul için vereceği kararın ne olursa olsun Türkiye’yi siyasi kaos dönemine sokacağını iddia etti.

Gülerce, ihtimaller arasında "sandık hilelerinin CHP lehine tezgahlandığı gerekçesiyle İmamoğlu’nun mazbatası iptal edilmesi ve mazbatanın ikinci aday olarak Binali Yıldırım’a verilmesi" olduğunu öne sürdü.

Gülerce'nin "İstanbul kararı; CHP ne yapar?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz parti genel merkezinde düzenlediği önceki günkü basın toplantısında çarpıcı gerçeği şöyle belirtti: “İki yıl öncesinden başlayarak, tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu görüyoruz.”

Doğrudan FETÖ şeytanlıklarını, kumpaslarını, tezgâhlarını hatırlatan bu sandık ihanetine, “olsun, bir defa da göz yumulsun” mu densin?

YSK, nasıl bir karar verirse versin Türkiye’yi siyasî kaos dönemi bekliyor.

Üç ihtimal var:

1. İtirazlar reddedilir, İmamoğlu’nun başkanlığı kesinleşir.

2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal olur, yeni bir seçim için tarih verilir.

3. Sandık hileleri ve oyunlarının CHP lehine tezgâhlandığı gerekçesiyle, İmamoğlu’nun mazbatası iptal olur ve ikinci aday olarak Binali Yıldırım’a mazbata verilir…

Birinci ihtimal için Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YSK kararına tabii ki saygılı oluruz” dedi.

Ancak ikinci ve üçüncü ihtimal CHP’ye neler yaptırır?

YSK üyelerini Kızılay’da yüzünüze tükürürler diye tehdit eden CHP zihniyetinden endişelenmemek elde değil…