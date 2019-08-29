İmamoğlu'nun Diyarbakır programı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır programı açıklandı. İmamoğlu önce CHP binasında bir basın toplantısı düzenleyecek ardından Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret edecek. İmamoğlu mezar ziyareti sonrası görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu Diyarbakır ziyaretin detayları belli oldu. İmamoğlu’nun Cumartesi sabah Diyarbakır’a geleceği ve önce CHP Diyarbakır il başkanlığını ziyaret edip, burada basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Gerçekgündem'in haberine göre, İmamoğlu daha sonra öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret edecek. Mezar ziyaretinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile bir görüşme gerçekleştirecek.