İmamoğlu'nun belediyede görevlendirdiği AKP'li müdür istifa etti

CHP’nin geçen yıl ‘görevi kötüye kullanmak’tan suç duyurusunda bulunduğu İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Ekrem İmamoğlu tarafından yine aynı makama atanmıştı. Bağış, 'Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden ayrılıyorum' diyerek istifasını açıkladı.