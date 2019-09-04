İmamoğlu'nun belediyede görevlendirdiği AKP'li müdür istifa etti

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Bağış, “Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum” dedi.
CHP’nin geçen yıl ‘görevi kötüye kullanmak’tan suç duyurusunda bulunduğu İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Ekrem İmamoğlu tarafından yine aynı makama atanmıştı.
Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum. pic.twitter.com/71WFPNuZ4K
— Ahmet Bağış (@DrAhmetBagis) September 4, 2019