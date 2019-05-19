İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: Bir defa dinledim, anlamadım... Bir defa daha dinledim

Binali Yıldırım'ın AKP'li görünümlü seçmene İBB oy pusulası verilmediği iddiasına ilişkin, ' Bir defa dinledim, anlamadım. Bir defa daha dinledim… Samimiyetle söylüyorum bir daha dinledim. Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen ancak seçimlerin iptal edilmesi sonrası mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın seçimlere ilişkin yaptığı son açıklamaya yanıt verdi.

Binali Yıldırım'ın sandık kurulu başkanlarının seçmenin dış görünüşüne göre AKP'li görünümlü vatandaşlara İBB oy pusulası vermediği iddiasına yanıt veren İmamoğlu, "Bir defa dinledim, anlamadım. Belki anlamadım dedim bir defa daha dinledim… Samimiyetle söylüyorum sonra sabah bir daha dinledim. Tam üç kez dinledim" derken, "Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Bir de hani daha önce soyadına göre seçmen görüşünü ortaya koyan. Şimdi daha da şaşırıyorum. Yüzünden, duruşundan, yürüyüşünden AK Partiliymiş bu teze göre. Üzüldüm yani…" ifadelerini kullandı.