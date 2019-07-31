İmamoğlu'ndan yeni metrobüs hattı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüs hatları açılacağını duyurdu. İmamoğlu, 'Bir ayda çok ilginç yorumlar duyuyorum. ‘Hani ulaşım sorununu çözecekti’ diye. Beklentiyi fazla abartmış olanlar var ya da niyeti farklı olanlar var ama metrobüs araçları, yoğun bir şekilde gündemimizde' dedi.

Esenler’deki metro hattı bakım ve kumanda merkezinde incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüs hatları açılacağını açıkladı.

İstanbul’un ulaşımdaki bir numaralı aktörünün metro olması gerektiğini, yerin üstüne sığamadıklarını söyleyen İmamoğlu, “Metrobüs araçlarımızın ciddi anlamda değişime ihtiyacı var. Hem eskiyen araçlar var hem de ters yön ulaşımı sıkıntı kazalara neden oluyor. Bunların değiştirilmesi noktasında tespitlerimiz var. Bir ayda çok ilginç yorumlar duyuyorum. ‘Hani ulaşım sorununu çözecekti’ diye. Beklentiyi fazla abartmış olanlar var ya da niyeti farklı olanlar var ama metrobüs araçları, yoğun bir şekilde gündemimizde. Aynı zamanda bir metrobüs aracının kapasite yeterli olmamasından dolayı insanların birikmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu konuda uzman, yerli araç üretimi yapan firmalar da var. Onlarla bağlantılarımız sürüyor. Bir rehabilitasyonla bazı sıkıntıları giderecek durumdayız” dedi.