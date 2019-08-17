İmamoğlu’ndan yağış açıklaması: Uzun yıllardır olduğu gibi…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışla ilgili yaptığı açıklamada ‘uzun yıllardır olduğu gibi bugün de bazı ilçeler ciddi sorunlar yaşadı’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul’da bir kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yolun kapandığı şiddetli yağışla ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı ve uzun yıllardır olduğu gibi bugün de bazı ilçeler ciddi sorunlar yaşadı. Ekiplerimiz seferberlik halinde çalışıyor, mağdur vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yaşamını yitiren hemşehrime de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.