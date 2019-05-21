İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması: Esas konulara değinemedik

İmamoğlu, dün akşam gazeteci Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programında İBB'deki israfı anlatırken rejiye gelen telefonla programın erken bitirildiği iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. CNN Türk'ten de konuyla ilgili açıklama yapıldı.

31 Mart'ta İBB Başkanı seçilen ancak YSK'nin 6 Mayıs tarihli kararıyla mazbatası geri alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk oldu.

İmamoğlu, dün akşam gazeteci Ahmet Hakan'ın "Tarafsız Bölge" programında İBB'deki israfı anlatmak isterken verilen reklam arasının ardından programın süresinden erken bitirildiği yönündeki iddiayı yorumladı.

​İmamoğlu yaşananlarla ilgili, "Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma makanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik" açıklamasında bulundu.

CNN TÜRK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan CNN Türk'ten de bir açıklama geldi. CNN Türk Kurumsal İletişim'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "13 Mayıs 2019’da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

CNN Türk'ün açıklamasında Binali Yıldırım'ın konuşma süresi ile İmamoğlu'nu katıldığı programın tamamının süresini karşılaştırılması, sosyal medya kullancııları tarafından eleştirildi.

13 Mayıs 2019’da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur. — CNN TÜRK Kurumsal İletişim (@cnnturkkurumsal) May 21, 2019

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: BENİMLE UĞRAŞACAĞINIZA ANKARA'DA İŞİNİZE BAKIN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili "Samanyolu TV'de çalıştı" ifadelerine yanıt veren İmamoğlu, şunları söyledi: "Ben hayatım boyunca paramı kendi işimden kazandım. Spor yorumculuğu yaptım birçok kanalda. CNN Türk, NTV, Samanyolu TV, TVNET'e çıktım. Oralarda çalışmadım, konuk olarak davet edildim. Ama ben Samanyolu'nun açılışına davet edilmedim, para toplamadım. Spor programına katılan bir sürü spor muhabiri var. Trabzonspor Başkanı da çıktı. Bir kanala çıkmakla insanlar itham edilmez. Ben hayatımda FETÖ'yü övmedim, hayatımda bir kelime bulamazlar. Bu ülkenin sıkıntıları var. Benimle uğraşacağınıza Ankara'da işinize bakın. Allah'ın bir kulu kazanacak bunu. Biz demokrasinin namusunu kurtarmak için çalışıyoruz. Bu kavramlarla siyaset üretmenin bir anlamı yok. İnsanlara moral vermek için çalışıyorum. Şu darboğazı seferberlik kavramı ile aşmalıyız."

'YENİ GEREKÇELERİ YAZMAK YSK'NIN 7 ÜYESİNİN İŞİ Mİ?'

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal eden YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "200, 214 sayfa sızdırıldı herhalde, tabii şu tarafı var, yeni gerekçeleri yazmak oradaki üyelerin işi. Bize göre demokrasiyi mahvettiniz ama neticede bir karar verdiniz, o karar net. Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi? İşi derken siz itiraz edenlerin nesisiniz? Benim zihnimde bu karar yok hükmünde olduğundan her şeyi yazabilirler."

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle şöyle: