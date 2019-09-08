İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk ekranlarında kayyum gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Herkesin dikkatli konuşmaya ihtiyacı var' yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in programına konuk olan ve kayyum gündemine ilişkin de açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine ilişkin konuştu.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Herkesin dikkatli konuşmaya ihtiyacı var. Polemik yapılıyor demiştim, hala o noktadayım. Devlet adamlığının gerektirdiği hususu istiyorum. Söylenen sözler üzücüydü. (Diyarbakır ziyareti ile ilgili) Ben Türkiye cumhuriyeti sınırında kim yaşıyorsa ben ona Atatürk fotoğrafı da hediye ederim her şeyi de ederim. Hediye edemeyenler utansın. Biz siyasi kuruluşların güçlenmesini sağlamalıyız. Bunu yarın ülkenin her yerinde Hakkari’de de Kars’ta da yaparım. Kendilerine de tavsiye ederim. Benim Yenikapı’yı gidip fotoğraf çekmek diye bir amacım olmaz. Memleketin malına biz gözümüz gibi bakacağız.”

