İmamoğlu'ndan MHP'li başkana tebrik ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret ederek tebrik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılmak üzere Zonguldak'a giderken, yol üzerinde Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. İmamoğlu da “Karadeniz Ereğli ziyaretim var. Biraz da geciktik aslında. Fakat yolumuzun üstüyken, Akçakoca’ya uğramamak olmazdı. Hem başkanımıza ‘Hayırlı olsun’ demeye hem Akçakoca’nın halkına bir ‘Merhaba’ demeye karar verdik. Çok da güzel oldu. İstanbul’da dün, Çatalca Belediye Başkan’ımıza ilk ilçe ziyaretimi gerçekleştirdim. Şunun için söylüyorum: Memleketin neresine gidersem gideyim, hangi partiden belediye başkanı seçilmiş olursa olsun, hepsi bizim vatandaşımız, dostumuz, arkadaşımız. Her gittiğimiz yerde, herkesin saygı duyduğumuz makamına ve kendi şahsiyetine ziyareti önemsiyorum. Burada da güzel bir belediye başkanı seçilmiş, sizler oy vermişsiniz. Allah mahcup etmesin, yolu açık olsun. Vatanın her yerine, elimizden geldiğince yardım etmeye, fikir paylaşmaya ve kol kola olmaya çalışacağız. Karadeniz’e inmenin de ayrı bir heyecanı olmuyor değil insanda. Hepinize çok güzel günler diliyorum” dedi.