İmamoğlu'ndan 'kırık sandalye' yanıtı: Senin de koltuğun sallanıyor

Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanması nedeniyle, İnönü ailesinin Kandilli’deki evinde bir buluşma düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, yabancı diplomatlar, Ahmet Türk, Celal Doğan, Yorgo Papandreu, CHP milletvekilleri ve bazı belediye başkanlarının katıldığı yemekte konuşan Ekrem İmamoğlu, “Demokrasiyi, hukuku ve vicdanı yanından ayırmayan yönetimler olmalı” derken, Erdoğan'a yönelik, “Sandalyesi sallanıyor dediler, senin de koltuğun sallanıyor” ifadesini kullandı.

'AHMET TÜRK'Ü BİR KEZ DAHA KUCAKLAMAK İSTİYORUM'

Cumhuriyet gazetesi Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, buluşmaya ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı:

Sevinç İnönü, Ekrem İmamoğlu ve Papandreu’nun konuşmalarının ardından İmamoğlu ailesi, Sevinç İnönü’yle birlikte masaları gezdi. Ahmet Türk’ün masasına gelindiğinde birbiri ardına “mesajlar” veriliyordu. Geceye katılan konukların en fazla alkışladığı isim Ahmet Türk’tü... Türk, Celal Doğan’la birlikte aynı masadaydı. İmamoğlu, bu masaya, Diyarbakır’daki ziyareti anımsatarak, “Ahmet Türk’ü bir kez daha kucaklamak istiyorum” diyerek geldi. İçişleri Bakanlığı’nca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk ise İnönü ailesiyle, Sevinç Hanım’la bir anda geçmişe, 1990’lı yıllara gittiğini belirterek şunları söylüyordu:

“Demokratik bir ortamda yeni bir dönemin kapısının açılmasını umutediyorum...”

Bu sözler üzerine İmamoğlu’nun yorumu, “Her lafla atışılır, bu lafla atışılmaz” oluyordu. Devamında, “Türkiye’yi bir avuç insanın iradesi yönetemez.İstanbul’da bunu gösterdik. Kazandık, bunu değiştirdik. Türkiye’yi yöneten bir avuç insanın iradesini de değiştirebiliriz” sözleri yine konukların alkışlarıyla kesiliyordu.