İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu açıklaması: Hukuksuzluğun giderileceğine inanıyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay hapis cezası için 'Türkiye'nin hukuk yoluyla gündem yaratarak insanları suçlayarak yargılayarak insanları kutuplaştırmak gibi bir yönteme ihtiyacı yok' diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay hapis cezası hakkında konuştu.

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte basın açıklaması düzenleyen İmamoğlu, "Türkiye'nin hukuk yoluyla gündem yaratarak insanları suçlayarak yargılayarak insanları kutuplaştırmak gibi bir yönteme ihtiyacı yok. Sabah da bu uyarımı yapmıştım. Elbetteki karar üzücüdür, can sıkıdır" dedi.

İmamoğlu, "Kaftancıoğlu, Türkiye'nin kurucu partisinin ve en büyük kentinin il başkanıdır. Bu hukuksuzluğun üst mahkemelerde giderileceğine inanıyorum. En doğru kararı vereceklerine düşünüyorum. Canan Hanım'a sonuna kadar destek olacağım" diye konuştu.

