İmamoğlu'ndan 'işten çıkarma' açıklaması

Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçimden önce kendisi aleyhine belediye önünde açıklama yapanların işten çıkarılacağı iddialarına ilişkin konuştu.

Yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu karşıtı açıklama yapan belediye çalışanlarının işten çıkarılacağı iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, söz konusu iddiayı dün İmamoğlu'na sorduğunu belirtirken, "Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: 'Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var'" aktarımında bulundu.