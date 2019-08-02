İmamoğlu’ndan ‘İSKİ’ açıklaması

İSKİ yönetiminin istifasına ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, 'Biz bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuza yürüyeceğiz. İSKİ, idare anlamda hiçbir sıkıntısı hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’deki istifalarla ilgili açıklamada bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, kararın İSKİ yöneticilerinin takdiri olduğunu belirten İmamoğlu, "Ama bizim hem kurum içinde çalışmak istediklerimiz var hem kurum dışından sürece katmak istediğimiz ekibimiz var. Biz kurum içi hafızayı yok sayarak yol yürümeyeceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla biz bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuzda yürüyeceğiz, İSKİ'nin idari anlamda hiçbir sıkıntısı, hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek. Bunlar doğaldır, olabilir. Zaten biz söylemiştik. Bizimle uyumlu çalışma konusunda tereddütü olan arkadaşlarım, varsa siyasi arkadaşlarım iştiraklerden istifa etmelerinin doğru olduğunu söylemiştim” dedi.

'100'ÜN ÜZERİNDE İSTİFA'

İmamoğlu, İETT'nin yönetimindeki son durumun sorulması üzerine de “İETT'de bir süreç yok. Takip ediyoruz. İştiraklerimiz 28 adet. Arkadaşlarımız her gün işlemleri ile istifa edenlerin yerine uygulanan yönetim değişimleri ile genel müdür atamalarımızla biliyorsunuz orada makam olarak baktığınızda neredeyse 100'ün üzerinde istifa oluşmuş oldu. Kişi olarak söylemiyorum. Bütün bunların işlemleri ile uğraşıyoruz, titiz davranıyoruz. Bütün bu işlemlerimiz aslında bayrama kadar yüzde 75-80 oranında toparlanır. Bayram sonrası haftası da Allah'ın izni ile bitiririz. Çünkü hazırlıklıyız. Ekibimizle, arkadaşlarımız hazır. Donanımlı arkadaşlarımız süreçte ekibimize dahil olacaklar” diye konuştu.