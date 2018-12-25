İmamoğlu'ndan HDP açıklaması

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu HDP oylarını almak için özel bir çalışma yapmayacaklarını ‘çalışmalarının herkesi kapsayacağını’ söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında adaylığına ilişkin soruları yanıtladı.

İmamoğlu, “HDP için özel bir çalışmaya gerek yok. Farklı bir şey istemiyorlar ki, insana saygı, eşit haklar” dedi.

"Binali Yıldırım’ın rakibiniz olmasını ister misiniz?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, Yıldırım’ın aday olması halinde arayıp şans dileyeceğini belirterek “Hayatım boyunca rakip diye bir kavramla ilgilenmedim. Hele siyasi rakip gibi bir kavramla ilgilenmedim. Ne siyasi rakibi, ne siyasi partiyi konuştum. Sadece alanımda üretmek istediğim konuyla alakadar oldum. Rakibim belli olunca arayıp şans dileyecek olan benim. Benim böyle bir duvarım yok” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, göreve geldikten 5 yıl sonra Erdoğan’ın da kendisine oy vereceğini söyleyerek “Bir İstanbullu olarak sayın Cumhurbaşkanı’nın beni dinlemesini isterim. Eminim ki İstanbul’a yaşatacağım bir 5 yıl sonrasında sayın Cumhurbaşkanı bile bana oy verir” ifadelerini kullandı. İmamoğlu seçim manifestosunu da Perşembe günü saat 11.00’de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek toplantıyla açıklayacaklarını söyledi.