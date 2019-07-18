İmamoğlu'ndan Esenler Otogarı açıklaması: Böyle bir yere eşim, çocuğum girmez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Otogarı’nda (Esenler) incelemelerde bulunurken, 'Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çocuğu eşi buraya nasıl girsin?' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Otogarı’nda (Esenler) incelemelerde bulundu.

"Mevcut durumu görünce alınacak önlemler birkaç cümleye sığmaz. Sıralasan sayfalara sığmaz. Belli ki yıllarca ihmal edilmiş. Güvenlik ve temizlik önlemlerini alacağız. Böyle bir sisteme hiç kimse evladını yollayıp otobüse bin, ya da orada in seni alayım demez" değerlendirmesinde bulunan İmamoğlu, "Rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çocuğu eşi buraya nasıl girsin? Ha benim çocuğum ha başkasının eşi, kimsenin ailesi girmez. Burada huzurla ilgili sıkıntı var. Burası artık fonksiyonunu yitirmiş" diye konuştu.