İmamoğlu'ndan Erdoğan'a TÜSİAD yanıtı

TÜSİAD'ın yaptığı seçim iptali açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterirken, Erdoğan'a yanıt Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, 'İş insanları konuşacaklar. Bakın ülkenin ekonomisi çok kötüye gidiyor. Haddini bilecek olan siyasilerdir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin iptalinin ardından "kaygılıyız" açıklaması yapan TÜSİAD'a "Bazı iş adamı grupları dün açıklanan bu karardan sonra baktık garip açıklamalar yapıyorlar. Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde seçim hukukunun işletildriği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız bunlar normalleşmeyi getirmez. Yanlış yapıyorsunuz. Herkes haddinizi bilecek. İş adamıysan sen işini yap" yanıtını vermişti.

Erdoğan'ın bu açıklamasına yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Konuşacağız. Korkmayın. Biz özgürlüğüne düşkün bir milletiz. İş insanları konuşacaklar. Bakın ülkenin ekonomisi çok kötüye gidiyor. Haddini bilecek olan siyasilerdir. Görevini yapamıyorsa haddini bilecek olan siyasilerdir. Siz kibir, insanlara hükmetme bağırma çağırma. Haddini bilecekler" dedi.