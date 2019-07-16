İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: God knows

BBC'ye konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna 'Toplum ve partimiz karar verir' yanıtını verdi, 'God knows' dedi.

BBC'de yayımlanan HARDtalk programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki çoğunluğu hatırlatarak yaptığı "topal ördek" benzetmesine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Demokrasiye inanıyorsanız, sonuçlar ne olursa olsun, kazanan insana benzetme yapılmaz. 'Topal ördek' kötü bir tarif. Biz dimdik ayaktayız" dedi.

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya "Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir" yanıtını berdi.

"Siyasette ben hiçbir zaman bir sonraki makamı bugünden tarifleyeme gibi bir huyum yok. Şu anda benim görevim İBB Başkanlığı ve başarılı bir belediye başkanı olmak istiyorum" diyen İmamoğlu, "Dolayısıyla bunun sonrasındaki adımlara toplum karar verir, partimiz karar verir. Sonuç olarak, her zaman söyledim, sizin programda da söyleyeyim, 'God knows' diye bitirmek istiyorum" ifadesini kullandı.