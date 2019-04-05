İmamoğlu'ndan cuma namazı sonrası türbe ziyareti

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, bugün Fatih Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Osman Paşa türbelerini ziyaret etti.
Twitter hesabından türbe ziyaretini duyuran İmamoğlu "Cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmed Han ve Gazi Osman Paşa’nın türbelerini ziyaret ettik. Cami avlusunda gösterdikleri ilgi için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye yazdı.
Fatih Camii'nde Cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmed Han ve Gazi Osman Paşa’nın türbelerini ziyaret ettik. Cami avlusunda gösterdikleri ilgi için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/OHBsB7KVNJ
— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 5 Nisan 2019