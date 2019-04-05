İmamoğlu'ndan cuma namazı sonrası türbe ziyareti

İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, Fatih'te cuma namazı sonrası Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Osman Paşa türbelerini ziyaret etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, bugün Fatih Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Osman Paşa türbelerini ziyaret etti.

Twitter hesabından türbe ziyaretini duyuran İmamoğlu "Cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmed Han ve Gazi Osman Paşa’nın türbelerini ziyaret ettik. Cami avlusunda gösterdikleri ilgi için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye yazdı.