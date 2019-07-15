İmamoğlu'ndan belediye önünde 15 Temmuz anması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla belediye önünde bir anma töreni düzenlerken, '13 çalışanını şehit vermiş bir kurumun İBB'nin başkanı olarak bir kez daha diyorum ki hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir ve olamaz' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Saraçhane’de konuşma yaptı.

"Biz yakın geçmişte bunu yaşadık ve maalesef yaşadıklarımızdan yeterince ders aldığımızı ne yazık ki söyleyemeyiz" diyen İmamoğlu, "Herkesin her kesimi kolayca suçlu, düşman, terörist ilan etmeye dayalı bir siyaset dilini gerek gerçek suçlu, teröristlerin faaliyetlerini örtmekten başka bir işe yaramadığı anlaşılmalıdır. Bugün İstanbul'umuzun en kıymetli kurumlarından İBB'nin önünde 13 çalışanını şehit vermiş bir kurumun İBB'nin başkanı olarak bir kez daha diyorum ki hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir ve olamaz. Herkes bilsin ki 15 Temmuz'un kahramanlarına, aziz şehitlerimiz ve gazilerimize, sevgi, saygı ve şükran duygularımız hiç ama hiçbir zaman eksilmeyecek" ifadesini kullandı.