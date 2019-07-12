İmamoğlu'ndan AKP'ye tepki: Bu nasıl istifa?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Biz istifa ettik' diye helallik isteyen genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, toplam 10 kişi şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli 10 iştirakinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa?' diye tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

'EL FRENİ GİBİ BİR SÜREÇ'

Ziyaret öncesi gazetecilere açıklamada bulunan İmamoğlu, "Belediyemizde açıkçası bir el freni gibi bir süreç yaşanıyor. Bürokraside de bu tarz konular önümüze geliyor. Bazı memuriyeti olan insanların kurumlarla ilgili geçiş süreçlerinde yaptığımız taleplerin geri dönüşünün gecikmesi, bütün bunlar aslında hoş değil çünkü biz bir an önce görevimize tam motivasyonla eksiksiz başlama çabası içerisindeyiz. Bakın şu unutulmamalı, İstanbul'da şöyle de bir durum var, bütçenin üçte ikisi neredeyse şirketlerin üzerinde ve şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. Örnek vereyim, 'Biz istifa ettik' diye helallik isteyen genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, toplam 10 kişi şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en önemli 10 iştirakinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa?" dedi.

İmamoğlu, "Biz oraya yönetim atayamıyoruz. Genel kurul çağrısı için noter tebliğleri yapıyoruz maksimum süreler kullanılıyor. O zaman diliminde ne olacağını henüz kestiremiyoruz. Ağustos'un sonuna dönük tarihler veriliyor. Dolayısıyla ben o 10 şahsa ve diğerlerine diyorum ki, bakın milletin malının üstüne oturdunuz. 6 aydır, 31 Mart'ta seçim oldu bakın, bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar. Çıkartırız onun da bedellerini. Hakları olmayan maaşları aldıkları gibi ne şekilde yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz" diye konuştu.