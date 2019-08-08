İmamoğlu’na Sabancı ve Koç’lardan tebrik ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün makamında Koç Holding yönetim kurulu üyesi İpek Kıraç ile Sabancı Holding yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı’yı ayrı ayrı ağırladı. İmamoğlu’na tebrike gelenler arasında Bulgaristan ve Güney Kore Başkonsolosları ile Filistin’in Ankara Büyükelçisi de yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün makamında Koç Holding yönetim kurulu üyesi İpek Kıraç ile Sabancı Holding yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı’yı ayrı ayrı konuk etti.

İmamoğlu ayrıca tebrik için gelen Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang’ı da ağırladı.

Koç Holding yönetim kurulu üyesi İpek Kıraç’ın tebrik ziyaretinde bulunduğu İmamoğlu’na annesi Suna Kıraç ve babası İnan Kıraç'ın biriktirdiği eski İstanbul fotoğraflarından oluşan bir albümü hediye ettiği açıklandı.

SABANCI’DAN ÖVGÜ: GENÇ VE DİNAMİK BAŞKAN

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, holdingin yeni atanan CEO'su Cenk Alper ile birlikte ziyaret ettiği İmamoğlu’na “İstanbul çok büyük, çok önemli, çok güzel ama tabii zahmetleri de var. Ama siz, genç ve dinamik bir başkansınız. İnşallah hepsini yapacaksınız” dedi.

Filistin Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüşmesi sonrasında Arap basınının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul’daki Filistinli mültecilerin sorunlarını görüştüklerini belirterek İBB bünyesinde bu yılın sonuna dek bir mülteci masası kurulacağını kaydetti.