İmamoğlu'na destek veren ülkücülere tehdit: Kan kusturacağız...

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yapan ülkücüleri hedef alırken, İYİP kurucusu Metin Bozkurt'a yapılan saldırıya destek verdi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen ülkücüleri hedef aldı.

Yıldırım, İYİP'li İstanbul İl Kurucu Üyesi Metin Bozkurt'un saldırıya uğradığı haberini alıntılayarak, "Kendisini ülkücü olarak tanımlayarak pkk sevici Ekrem Papazoğlu’na destek arayanlar er ya da geç ülkücü adaletle tanışacaktır. Demokrat Ülkücüler adı altında namusuzluğa imza atanların sonu bellidir. Çakallara haddini bildiren Bozkurtlara bin selam..." dedi.

Yıldırım, İmamoğlu'na destek açıklaması yapan ülkücülerin de isimlerini Twitter'dan paylaşarak "Ya tam susturacağız ya kan kusturacağız!" ifadesini kullandı.