İmamoğlu: Yüzlerce yıllık tarikatlar var, üç beş vakfı çek al olmaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında, 'Vakfa, derneğe değil torpile karşıyım' dedi. İstanbul’da yüzlerce yıllık tarikatların olduğunu söyleyen İmamoğlu, ‘Üç tane vakfı, beş tane vakfı çek al olmaz’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyede vakıflara değil torpile karşı olduğunu söyledi.

İstanbul’da yüzlerce yıllık tarikatlar olduğunu belirten İmamoğlu, bunlardan görüştüğü yetkililer olduğunu kaydetti.

Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu vakıflarla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Cemaatlerin faaliyetleri var. Bu ülkenin temel duruşlarına aykırı davranmayan faaliyetleri varsa İçişleri Bakanlığı vesaire iznini almış, ki yüzlerce yıllık tarikatlar var İstanbul’da, çok derin felsefesi olan. Görüştüğüm insanlar, yetkilileri oldu. İsimlerini vermem. Üç tane vakfı, beş tane vakfı çek al olmaz. Büyükşehir belediyesinin kaynaklarını birkaç vakfa niye aktaralım? Her vakfın, derneğin, kamu yararına kurumun geniş, faydalı çalışmaları var. Vakfa, derneğe değil sadece torpile karşıyım.”

İmamoğlu’nun canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYLIK KONUSU

- Benim tasarrufum net, İstanbul Büyükşehir Başkanıyım. Doya doya yaşayacağım. Sonrasını Allah bilir, milletimiz bilir. Türkiye’nin başka beklentileri var. İstanbul'un, Türkiye'nin çok yetenekli insanları olduğunu düşünüyorum. Ülkenin yönetimine katkısı olması gerektiğini düşünüyorum.

SİYASİ PARTİLERİN İL BAŞKANLARINI ZİYARET EDECEK

- İlk kez buradan açıklıyorum. Ben göreve geldiğim an, bütün siyasi il başkanlarını ziyaret edeceğim. Israrla kendilerini arayıp randevu talep edeceğim. Vermezlerse kendileri bilir. Demokrasiyi tabanda siz var ettiğiniz zaman Ankara istediği kadar kaçsın, kaçamaz.

‘MİLLET MESELESİNDE NİYE KARŞITLIK OLSUN’

- Bazen diyorlar ki, ‘bu kurduğunuz felsefe, yaptığınız dil yürümez siyasette’. İlla bir karşıtlık oluşması lazım. Bunun benim ruh halimle ilgisi yok. Millet meselesinde karşıtlık niye olsun ki?

‘SEÇİMİ ZAFER OLARAK GÖRMÜYORUM’

- Ben hiçbir seçimi zafer olarak görmüyorum. Zafer iki futbol takımının maçından çıkabilir. Milli maçtan çıkabilir. İstanbul yerel seçiminde zafer kime karşı? Sadece şu denebilir, demokrasiye zarar vermek isteyen bir avuç isteyen kişilere karşı zafer denebilir ama millete asla değil.

‘TROL BELEDİYE ÇALIŞANLARI İSTEMİYORUZ’

- Bütün çalışanlara şunu hatırlatacağız: Sizin maaşınızı ne bir partinin lideri ne ben, bu şehrin 16 milyon insanı veriyor. Trol belediye çalışanları istemiyoruz. Bazı ihbarlar neticesinde arkadaşlarıma gelen dosyalar var.

- İş hukukuna uygun davranan, iş ahlakına uygun davranan herkesin yeri başım üstüne. İş hukukuna, ahlakına aykırı davranan, disiplini bozan, çalışmadan alın teri dökmeden maaşını alıyorsa, umarım hiç yoktur, varsa gereği yapılır.

‘MİLLET İTTİFAKI DEĞİL İSTANBUL İTTİFAKI’

- CHP-İYİ Parti ittifakının adayı oldum. Bu resmi anlamda iki ittifak. Sonra süreç işlerken, lansman gününden bir gün önce danışmanlarıma, ‘Ben bu tanıma Millet İttifakı demek istemiyorum, bunun adı İstanbul ittifakı olmalı’ dedim. İstanbul ittifakı benim ruhumda olan bir şey. İstanbul ittifakında MHP’liler var, AK Partili dostlarım var. Eliyle vermedi ama gönlüyle oy veren çok AK Partili dostlarım var.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME

- Devlet, millet adına kime sınır koyabilirsiniz. Bana kimse sınır koyamaz. Ben bir talep ederim, bir daha ederim. Ekrem İmamoğlu’nun şahsıyla ilgili değil ki bu. Sayın Cumhurbaşkanı ile İstanbul meselesini konuşmaya kim engel olabilir?

CÜBBELİ AHMET’İN FETVASI

- Bahsettiğiniz beyefendi hangi sıfatla bu hakkını kullanmış, haram ya da helal bunu bilemiyorum. Harama, helale karar verecek bir titri olduğunu düşünmüyorum. Onu Yaradan takdir eder. Bu tür insanların toplumun refleksini değiştireceğini düşünmüyorum.

‘DİNDAR İNSAN BİZİMLE RAHAT EDER’

- Bu benim özelim ama ben de dindar insanım. Yaşama bakışımda herkesin inancına saygı duyan, giyimine, kuşamına bakmayan bir felsefem var. Yaşamım da siyasete bakışım da böyle. Dindar insan bana niçin oy vermesin? Dindar insan bizimle rahat eder. Ben belediye başkanlığı yaptığım dönemde o insanın mutlaka ve mutlaka inanılmaz derecede inanç değerlerine saygı gösteren, inanç değerleri üzerinden ona yardımcı olan, inancını en özgür bir şekilde yapmasına katkı sunan bir anlayışı göstereceğim. Sadece Müslüman vatandaşlarımız değil. İstanbul’da Hıristiyanı var, Musevisi var. Onlara saygı gösteren bir belediye başkanı.

'BEN ANKARA'NIN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK İÇİN BELEDİYE BAŞKANI OLDUM'

- (Erdoğan'la görüşme talebi) Kendisiyle İstanbul'un en önemli temel konuları konuşacağım. Mülteci, deprem konusu var. Bu şehirde son 15 yılda 8,5 kilometre metro üretilmiş, kaynakları makul ve mantıklı kullanalım diyeceğiz. Bazı bakanların yayınladığı saçma sapan genelgeler var. Bir belediye başkanı olarak size bu yapılsa. Birtakım tavırların olmaması gerektiği konusunda konuşacağım. Ben Ankara'nın yükünü hafifletmek için belediye başkanı oldum. Kendileri de İstanbul'un yükünü alma konusunda sorumludur.

'HER FİRMA BİZDEN İŞ ALABİLİR'

- İhaleler çok çok acil olmazsa mutlaka açık ihale olacak. Her firma bizden iş alabilir. Ailesine, partisine, bölgesine bakmayız. Bu ülkede iş yapabilme kapasitesi olmayan her firma bizden iş alabilir. Tek şartımız, kamu lehine, şeffaf, hiçbir kayırmacılık olmayan sistem.

'BİR ARADA ÇALIŞMAK İSTEDİĞİM AK PARTİLİLER VAR'

- Bizim genel sekreter adayımız hazır. Devlet, özel sektör tecrübesi olan bir isim. Ben Beylikdüzü Belediye Başkanı iken AK Partili insanlarla tanıştım. Şimdi teklif ettiğim, birarada çalışmak istediğim insanlar var.

BÜTÇE VE ULUSLARARASI DENETİM

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik sıkıntılarını bilir durumdayız. Nitelikli bütçe yönetimiyle, tasarrufla, konsolide bütçe. Yaklaşık 23 milyar civarında gerçekleşen bütçesi öngörülüyordu 2019 için. Bunun biraz aşağı çektiği görülüyor ekonomik durumla ilgili. 30 milyarın üzerinde bir başka bütçe alanı var iştiraklerle ilgili. Bütçeyi büyütmekten bahsetmiyorum. Varolan bütçenin tasarruf odaklı, israftan kaçınarak artı değer elde edeceğimize dair arkadaşlarımızın öngörüsüyle. 18 günde ne kadar görebildiysek, inanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeteri kadar denetlenmeyen, sorgulanmayan. İştiraklerin tamamında uluslararası deneyim kabiliyeti olan kurumlara denetlettireceğiz. Gelir gelmez başlatacağız.

- Biz İstanbul gibi kenti yönetiyorsak, dünyada itibarı olan kuruluşların denetlenmesinden niye rahatsızlık duyalım. Denetleme size disiplin getirir. Bütçe disiplini kazanım getirir. Milyarlarca liralık bütçesi olan firmada sıfır düzeyinde kâr açıklayarak insanları bir daha aldatma fırsatınız olmaz. İstanbul'un başarılı ve kârlı iştirakleri olduğunu biliyoruz. Onların denetlenmesinin şart olduğunu biliyoruz.