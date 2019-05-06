İmamoğlu: YSK'nın resmi kararını bekleyeceğim

YSK'nın seçim iptali kararının ardından Ekrem İmamoğlu ilk açıklamasını yaptı.

YSK’nın İstanbul kararıyla ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden açıklamada bulunacağını duyurdu.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Az sonra son gelişmelerle ilgili açıklama yapacağım. Sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak takip edebilirsiniz."

Az sonra son gelişmelerle ilgili açıklama yapacağım. Sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak takip edebilirsiniz. — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2019

'YSK'NIN RESMİ AÇIKLAMASINI BEKLEYECEĞİM'

İmamoğlu açıklamasında YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğini söyledi.

İmamoğlu, "İnşallah açıklama yapılsın, İstanbul'un en güzel noktalarında sizlere düşüncelerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin, birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, hatalar yapacak, çok kötü işlere karışacak ama biz hep beraber umudu taşıyacağız" ifadelerini kullandı.