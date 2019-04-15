İmamoğlu: YSK artık son noktayı koymak zorunda, süreç güvenimizi sarsıyor

Ekrem İmamoğlu, Esenler'de semt pazarını ziyaret etti. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 'Bugün işsizlik verileri açıklandı, 1 senede 1 milyon 260 bin kişi eklendi, bunları konuşalım ya' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu ve Anadolu Ajansı verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, Esenler'in Kazım Karabekir mahallesinde semt pazarını ziyaret etti. İmamoğlu'nun geleceğini duyan çok sayıda vatandaş da bölgeye geldi. Oluşan kalabalık sonucu İmamoğlu, uzunca bir süre ilerleyemedi. Bu sırada vatandaşlar "İmamoğlu'na mazbatayı ver" sloganı attı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: Kusura bakmasın, YSK son noktayı koymak zorundadır. Bu süreç artık bizim güvenimizi sarsmaktadır.

Benim aklım ermiyor. YSK'yı göreve davet ediyorum.

Beni eleştirenlerin amigoluğa bile talip olacağını biliyorum. Ben bu durumdan tevazu ve mahçubiyet çıkarırım. Bıraksınlar maça niye gitti gitmedi meselesini. Evet beni maçın direktörü aradı, orası kamuya açık bir alan, benim maça gitmemin hiçbir mahsuru yok dedim. Kamuya bu süreci açıklayacak olan kulüp yetkilisini arayan kişidir. Ben maçlara gitmeye devam edeceğim. Maçlara da gideceğim, amatör maçlarına da gideceğim, pazarlara da gideceğim, işsizliği de göreceğim ki çözüm üreteyim. Toplumun arasındayım.

Bugün işsizlik verileri açıklandı. Resmi rakama göre 1 senede 1 milyon 260 bin kişi eklenmiş. Bunları konuşalım ya...

Sanki bana mülklerini devrediyorlar. Bırakın işimizi yapalım. Vatandaşlarımız hizmetlerden memnun kalmazsa bir daha sandıktan çıkmayız. İşsizlik almış başını gitmiş her 3 gençten biri işsiz. Türkiye’nin gerçek gündeminden uzaklaşıyoruz, bu ülkenin gerçek meselelerini konuşmamız gerekiyor artık. Eğer mesele memleket meselesi ise hepimizin bir masa etrafında toplanmamız gerekiyor.