İmamoğlu: Yıldırım'ın seçimi murdar ilan etmesi hukuka saygısızlık

Ekrem İmamoğlu, AKP'li Binali Yıdırım'ın seçim 'murdar oldu' sözlerine yanıt verdi.
31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan rakamlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, basın açıklaması yaptı.
İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye'ye sermaye akışı neredeyse durdu, sıfır noktasında. Bu kadar kötü durumda Türkiye'nin ekonomisi, hatta ülkeden tersine bir sermaye akışı başladı. Şirketler ekonomik durgunluk ve finansal zorluklar nedeniyle özellikle mali sıkıntılar içerisinde, konkordato ilanı, iflaslar, piyasanın en sıkıntılı tanımları. Bunu her gün yaşayan iş dünyası, iş insanları bize bu sıkıntılarını aktarıyor.
- Son 2 ayda dövizde yaklaşık yüzde 10'luk artış, birçok fiyat ve zam artışlarını kapımıza getirmiş durumda. Sadece 2 ayda bu artış ve son 1 haftada dolar karşısında TL'nin yüzde 3'e yakın değer kaybı. Ekonomik kriz, politik krizle bütünleşiyor. Ne yazık ki sürecin çözümüne değil, kriz çıkararak krizi unutturma peşinde.
- Türkiye son 10 yılın en büyük işsizliğini yaşıyor. Bunun anlamı İstanbul'daki verilere göre ne yazık ki 3 gençten birisi işsiz. Dolayısıyla toplam işsiz sayısı Türkiye'de 4 milyon 668 bin kişi. Bu TÜİK verilerine göre size aktardığım bilgiler. 5 milyona doğru giden bir işsiz sayısına sahip Türkiye.
- Türkiye'nin bugün ekranlarını 2 saat boyunca işgal eden, sözüm ona çok önemli bir hususu açıklayacağını düşündüğümüz sayın rakibimiz 2 saat boyunca, Allah aşkına soruyorum; somut bir delil, somut bir usulsüzlük anlattı mı? Ya da anlattıklarından siz bir şey anladınız mı? Açıkçası ben anlamadım.
- Örneğin 'Acelecilik yaptı' diyor benim için, beni acelecilikle suçluyor ama hepiniz hatırlıyorsunuz, rakibimiz yıldırım hızıyla 'seçimi kazandık' dedi.
- Rakibimizin anlatmak istediklerine katkı sunacağım, yardımcı olacağım. Ama Sayın Yıldırım'ın bıkkınlığı ekranlardan her şeyi anlatıyor. Kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığının göstergesidir. Kendisine yardımcı olacağım, iddialarını madde madde size anlatacağım.
- Üç başlıkta hile ve usulsüzlük olduğunu iddia ediyorlar. Bir, sayımdan kaynaklanan usulsüzlük iddiası; iki, seçmen listelerinden kaynaklanan iddialar; üç, sandık kurullarından kaynaklanan iddialar.
- Bir kere seçmen listeleri ve sandık kurullarıyla ilgili iddialar seçim öncesine ait. Rakibimizin özellikle bu konuları dile getirmesi, seçim öncesi hiçbir işlem yapmaması, seçimden sonra açıklama ve buradan bir şey elde etme çabasını anlayabilmek mümkün değil.
- İddia üretimine maalesef Büyükçekmece'de birçok kamu kişileri de dahil edilmeye çalışılmıştır, rencide edilmiştir, emniyet mensuplarımıza ayıp edilmiştir. Suç ve suçlu yaratma çabası gösterilmiştir.
- YSK bütün oyların sayılması talebini reddetti, böyle bir usulsüzlük yok demek istiyor. Dolayısıyla gündemden kalktı. Konu kapanmıştır. YSK sayılmış oylar geçerlidir demiş olması rağmen, başvurular gereği geçersiz oylar tekrar sayıldı. Yetinmediler tekrar gerekçe üretmeye kalkıştılar. YSK'nin kararlarına rağmen Sayın Yıldırım'ın seçimi 'murdar' ilan etmesi çok net söylüyorum hukuka saygısızlıktır. Hani ağırbaşlı olmak gerekirdi, YSK'ye saygılı olmak gerekirdi, 2 saatlik konuşma içerisinde bu kadar tezatlığı bir arada görmedim.
- YSK'nın kararlarına rağmen Sayın Yıldırım'ın seçimi 'murdar' ilan etmesi çok net söylüyorum hukuka saygısızlıktır. Kazanamadığı seçimi murdar ilan etme gayretkeşliğidir. Hani ağırbaşlı olmak gerekirdi, YSK'ya saygılı olmak gerekirdi, 2 saatlik konuşma içerisinde bu kadar tezaklığı bir arada görmedim.
- 'Oylarımız sandıkta iç edilmiştir' diyor Binali Bey, işine gelir gibi konuşuyor. Reklam ajansınızla görüşün. 'Bas mührü ampule' demişsiniz, ondan geçersiz oyunuz bizden çok. Bu yüzden 'Seçimde şaibe var' demek, kaybetme hazımsızlığıdır.
- Beni gören İstanbullular gülümsüyor. Sayın Yıldırım'ı pazara, yemeğe, kahvaltıya hatta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçına davet ediyorum, hareketliliğin ne olduğunu orada görsün. YSK'yı ben maça giderek nasıl baskı altında tutarım anlamış değilim.
- Ama bu ülkenin bakanlarıyla toplantı yapıyorsanız, YSK'yı baskı altına almaktır, böyle bir düşünce doğurabilir. Ben toplumu pozitif anlamda hareketlendirebilecek bir karakterim. 16 milyon İstanbullunun kol-kola olabilmesi, halay çekebilmesi, horon tepebilmesi dışında hiçbir hareketlilik yapmayı bilmem, bildiğim tek hareketlilik bu.
- 'Organize kötülük' dedi Sayın Yıldırım, vallahi billahi ruhumda kötülük nedir bilmem, ihanet bilmem, ihtiras bilmem, kin, nefret gibi duyguları hiç bilmem. Hatta beni dinleyen herkese de tavsiye ederim, bu duyguları ruhunuzda taşımayın, dünyanın en mutlu insanı olursunuz. Ben mutluyum çünkü herkesin hakkında iyi düşünürüm. Herhalde başkalarını kendileri gibi görüyorlar. Organize kötülük diyen insanlara şunu söyleyebilirim; şu anda sizin yaptığınız halkın iradesine karşı organize kötülüktür. İnsanların canını sıkmayın.
- Maltepe seçiminin sayımıyla ilgili yaptıklarını sanki CHP yapmış gibi ifade etmelerini şaşkınlıkla takip ediyorum.