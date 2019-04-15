İmamoğlu: Yıldırım'ın seçimi murdar ilan etmesi hukuka saygısızlık

Ekrem İmamoğlu, AKP'li Binali Yıdırım'ın seçim 'murdar oldu' sözlerine yanıt verdi.

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan rakamlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, basın açıklaması yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: