İmamoğlu Yıldırım'ın 'çay' davetini yanıtladı: Beni ziyaret edip, kahvemi içmeli

CHP ve İYİP yöneticileriyle birlikte Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeğine katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın çay davetine ilişkin soruya 'Bu aşamadan sonra sanırım yakışan beni ziyaret edip, benim kahvemi içmesi' yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP ve İYİP yöneticileriyle Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeğinde buluştu.

Yemek öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, seçimlerdeki AKP'li rakibi Binali Yıldırım'ın ''Çay davetim halen geçerli'' sözlerinin anımsatılması üzerine "Binali Bey'e teşekkür ederiz her şeyden önce. Seçimden önce ben, 4 gün kala, 5 gün kala sürekli çay davetini beklediğimi ısrarla söyledim. Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu. Bundan sonraki çaylarımızı içeriz sorun yok. Ama bu aşamadan sonra sanırım yakışan beni ziyaret edip, benim kahvemi içmesi. İBB'yi ziyaret etmesi, gelip tebrik etmesi. Televizyonlardan değil de gelip tebrik etmeli. Ben olsam öyle yapardım. Bize yakışan da onu en güzel şekilde ağırlamak olur. Kahveyi hep beraber içeriz. İnşallah 40 yıl da hatırı olsun'' '' dedi.

'PARTİLER ÜSTÜ YÖNETİM ANLAYIŞINA SAHİP OLACAĞIM'

Yıldırım'ın çalışmalarından faydalanacağını belirten İmamoğlu, "Yıldırım'ın açıkladığı projeleri arkadaşlarıma inceleyin dedim. Bizden farklı ne var bakın. Gerçekten iyi analiz yapılmış bir şey varsa, inceleyin dedim. Hatta diğerleri gibi yapmam. Böyle bir şeyi uyguladığım zaman da iyi ki böyle bir şey yapmışsınız diye de teşekkür ederim. Sadece sayın Yıldırım değil, 16 milyon İstanbulludan, her kesimden faydalanacağım. Bütün siyasi partilerden. Pazartesi itibari ile ittifak partimiz İYİ Parti başta olmak üzere bütün siyasi partileri tek tek ziyaret edeceğim İstanbul'da. Bütünlükçü bir yönetim anlayışını, partiler üstü bir yönetim anlayışını ispat etmek istiyoruz. Türkiye'nin bu anlamda yoğunlaşmış siyasi dilden, partizanlıktan kurtulduğu bir hizmet dönemi yaşasın istiyorum. Tüm titizliğimle bu yol haritasını sürükleyeceğim ve lokomotifi olacağım İstanbul'da. Bu yönüyle Sayın Yıldırım da her zaman arayacağım bir kişidir" diye konuştu.