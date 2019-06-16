İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını başladı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayın için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Canlı yayın İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde çok sayıda kanal tarafından canlı yayımlanıyor.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimleri dolayısıyla ortak yayında bir araya geldi.

İki aday moderatör İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayacak.

Yıldırım'ın canlı yayın için Kongre Merkezi'ne geç gelmesi nedeniyle canlı yayın 3 dakika gecikmeyle başladı.

İsmail Küçükkaya: Biz bu seçime niye gidiyoruz?

Binali Yıldırım: Sizin oylarınız sayılırken gariplikler oldu, şaibeler karıştı. YSK seçimin sahibi olarak yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz yenilenmemesiydi. Tercihimiz tüm oyların yeniden sayılmasıydı.

Oylar çalındı. Benim oyum bir başka adaya yazıldıysa bu çalınmadır, YSK bunu dikkate alarak bu seçimin yenilenmesine karar verdi.

İsmail Küçükkaya: Ben bu seçime niye gidiyorum, Yıldırım'ın sözlerini nasıl yorumlarsınız?

Ekrem İmamoğlu: 31 Mart gecesinde 23.25'te Binali Yıldırım seçimi kazandım dedi, sonra AA veri girişini durdurdu. O günün sabahında YSK başkanı bizi teyit eden açıklamayı yaptı. 29 bin fark vardı diyor Yıldırım, ilk fark 24 bindi. AA bu veriyi niye kesti, Yıldırım'ın tek bir açıklaması yok. Sondaj yapacağız dediler, 13 bine indi. Son tutanak 14 bin 657 fark. Bu zarfta 4 oy var. 4 oydan üçü temiz, biri değil diyorlar. Seçim sonucu tertemizdir anamızın ak sütü gibi tertemiz.

İsmail Küçükkaya: O gün ne oldu, veri akışı durdu...

Binali Yıldırım: Verileri çarpıtmaya gerek yok. Fark 29 bin olarak açıklanmıştı. Ekrem Bey ilk açıklamayı 21.00'de yaptı. AA niye yayını kesti kesmedi, o benim işim değil, elimizdeki verilere göre konuşuyoruz. Elimizde veriler var. 4 pusula olayı aldatmaca, 4 pusula var, itiraz edilen büyükşehir. İlçelerde de itirazlar vardı.

İsmail Küçükkaya: 31 Mart'ta bitti seçim, YSK 6 Mayıs'ta seçim kararı verdi... Şimdi yeni bir seçime gidiyoruz, bu seçimi biraz anlatmanızı istiyoruz. Biz İstanbul seçimine mi gidiyoruz?

Binali Yıldırım: Ekrem Bey yeniden sayıma itiraz etmedik diyor, bu kocaman bir yalan. Sandıkların tamamı sayılsaydı sonuç lehimize değişecekti. Benim söylemlerim değişmedi, organik bir kampanya yapacağımı, İstanbullularla buluşacağımı söyledim. Bunu yaptım, yapmaya da devam edeceğim:

İsmail Küçükkaya: Beka söylemi vardı...

Binali Yıldırım: Biz bir ittifak olarak giriyoruz seçime, bu ittifakta partiler var.

Ekrem İmamoğlu: YSK'nın kararında çaldılar yok, sadece sandık kurulu üyelerine bakıyor. Ben kazanmış belediye başkanım. Bu seçim bir demokrasi mücadelesidir. Bu süreçte hiç beka söylemi yoktur. Hakkımız yendi, kul hakkı yendi aynı zamanda derinden bir demokrasi mücadelesi bu.

İsmail Küçükkaya: Neden size oy vereyim 23 Haziran'da?

Ekrem İmamoğlu: 31 Mart akşamında yaşananları geçemeyiz. Bu süreçte yaşananlar çok çarpıcıdır. AA'nın veri girişi, Yıldırım'ın kazandık demesi, İl Başkanı'nın sayı vermesi. Tüm İstanbul gönül belediyeciliği kazandı diye afişlerle donatıldı, biz tutanaklarımızı tutmasaydı o gece bu iş biterdi. Bu bir kurgu sürecidir, çok net. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz, kul hakkı yenilmesine karşı mücadele veriyoruz.

İsmail Küçükkaya: Neden size oy vereyim?

Binali Yıldırım: İthamlar var, kul hakkı yemek, kibirli olmak. Bunlar kimi adresliyor? Biz hukuk mücadelesi vererek hakkımızı aradık, bu seçim tekrarlanıyor. Bu ilk defa olmuyor. CHP oyların tamamını sayılmasına direnmeseydi bu seçim yenilenmeyecekti. Rahatlıkla geçecektik. Biz birbirimize yakın oylar aldık. En son fark 13 bin civarındaydı. İkimiz arasında oylar yeniden sayıldı, ben 10 kazandım, Ekrem Bey 2 kazandı. Ben AA ile görüşmedim. Benim en tahammül edemeyeceğim şey yalan konuşmak Ekrem Bey. Ben ne bileyim neden kesilmiş AA'nın veri akışı.

İsmail Küçükkaya: Vaatleri vardı rakibinizin...

Binali Yıldırım: 25 yıldır biz İstanbul'a çok şey yaptık. 25 yıldır AKP belediyeciliği İstanbul'a çok şey kazandırdı.1994'de kişi başı 14 litre su veriliyordu, şimdi 101 litre veriliyor. 1994'te 32 bin kişi metroyla taşınıyordu, bugün 4 milyondan fazla. Böyle devam ediyor... Dediniz ya ne yaptınız diye.

Su indirimi bizim de vaatlerimiz arasında vardı ama Ekrem Bey'in önerdiği indirim tarzı değil, bizim önerdiğimiz şekilde çıktı.

İsmail Küçükkaya: Mazbatayı aldığınız 18 gün nasıl geçti?

Binali Yıldırım: Ben yalan konuşmam öncelikle onu söyleyeyim. Yanlış kampanya yönettiniz ampüle bas diye, geçersiz oylar sizde daha çok oldu. Biz vaatlerimizi tek tek yerine getirdik, bizim projelerimiz kopyalanıyor. Biz ulaşım indirimi dedik, nasıl olacak dediler, hesap yapmayı bilmiyor dediler. 25 yılda elbette bir şeyler yapacaklar. Bu indirimler bizim kararlarımız, biz taahhüt ettik, yerine getirdiler.

İsmail Küçükkaya: Binali Bey'e bir soru sorabilir misiniz? O da size soracak.

Ekrem İmamoğlu: Anadolu Ajansı'nın o akşam yaptıkları sizin için ne ifade ediyor, 12 saat veri verememesi. Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri doğal karşılarken, AA ile görüşmediğinizi söylüyorsunuz. İstanbul'da gönül belediyeciliği afişlerine kim karar verdi, çaldıların muhattabı kim?

Binali Yıldırım: Veriyi neden kestiğini Anadolu Ajansı yetkilileri açıklamalı. Normal değil, kabul ediyorum ama muhattabı ben değilim. Neden gönül belediyeciliği kazandı afişleri asıldı çünkü çok sayıda ilçe kazandık, 25 belediye kazandık, 14 de karşı taraf. Sonuç buyken kaybettik mi diyecektik? Bu gayet doğal, bir iki gün sonra onlar da astılar.

Binali Yıldırım: Göreve gelir gelmez neden verileri kopyalama emri verdiniz, bunun kişisel verileri koruma kanununa aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz?

Ekrem İmamoğlu: Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi yapabilir demişti Yıldırım. Afaki değişiklik yapılabilir, bize ihbarlar geliyor. Kaldı ki yapamadık mahkeme kararı sonrası. Kaldı ki o da hukuksuz bir karar. Ancak veri yedekleme, bu kadar basit, bu kadar kolay bir işlemi başka yerlere taşımak. Bunun güvenlik açısından hiçbir riski yok, zaten belediyede saklanacaktı.

İsmail Küçükkaya: Dün Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı, bu İstanbul seçimi, kazanan görevinin başına geçecek, her şey olduğu gibi devam edecek. Seçim sonucu sonrası bir itiraz olacak mı, kabul edecek misiniz sonucu?

Binali Yıldırım: Veri yedekleme ayrı iş, kopyalama ayrı iş. Veriler iki ayrı yerde yedekleniyor. Niye kopyalama ihtiyacı duyuyor, istediği bilgiyi mahiyetindekiler getirir. Mahkeme kararını da tanımıyor gibi, ilgisiz dediği Eyüp'ten Belediye Meclisi üyesi bir avukat. Veri kopyalama işi bir FETÖ taktiğidir, FETÖ yaptı bunu geçmişti.

İsmail Küçükkaya: Bu seçimin sonucunu kabul edecek misiniz?

Binali Yıldırım: Elbette ama itiraz bu sürecin içinde var, belki bu kez biz edeceğiz, Ekrem Bey etmeyecek. İtiraz bir hak.

İsmail Küçükkaya: Siz kabul edecek misiniz sonuçları?

Ekrem İmamoğlu: Elbette seçime itraz haktır ama uydurma gerekçeyle yapmayız. Ben FETÖ olaylarından anlamam. Veri kopyalama işlemi çok masum bir işlemdir. Kişisel bilgilerin nasıl kopyalandığı ve kullanıldığını ü engelli, kısıtlı seçmenlerin listesini bulanlar, bakanlıklardan alanlar bilir.

İsmail Küçükkaya: Ordu'da yaşananlara ilişkin neler söylemek istersiniz? Ne oldu, neden sinirlendiniz ve bir valiye hakaret ettiniz mi?

Ekrem İmamoğlu: Karadeniz'deki mitingler, muazzam süreçler bir tuzakla gölgelenmek istendi. Benim VIP diye bir derdim yok. Benim öyle bir sıkıntım yok. VIP süreçlerinin çok daha netleşmesi gerekir bu ülkede. Geçenlerin haddi hesabı yok. Kaldı ki ben beni şuradan geçirin diye bir şey yok, karşılayanlar, yollayanlar bir yere yönlendiriyor. Trabzon'da geçtik, Ordu'da geçemedik. Ben hakaret etmedim, basitleşmiştir dedim.