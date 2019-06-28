İmamoğlu yetkisini elinden alan genelgeye ilişkin konuştu

Ticaret Bakanlığı’nın mayıs ayında yayımladığı genelge ile belediye iştiraklerine yönetici atama yetkisi belediye başkanlarından alınırken, Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, söz konusu genelgeye karşı bir karara imza atmıştı. Dün yeniden mazbatasını alarak göreve başlayan Ekrem İmamoğlu, 'Bu konuda başvuru ve uyarımızı yapacağız, kanuni haklarımız arayacağız' dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın mayıs ayında yayımladığı genelge ile belediye iştiraklerine yönetici atama yetkisi belediye başkanlarından alınmıştı.

Mansur Yavaş'ın itirazı sonrası genelgeye karşı bir mahkeme kararı çıkarılırken, söz konusu düzenlemeye ilişkin Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.

"Ankara'da belediye lehine çıkmış bir karar var. Zaten tamamen kanuna aykırı bir genelge, kanunda çok net bir şekilde yetkinin kime ait olduğu yer alıyor" diyen Ekrem İmamoğlu, "Tabi bütün belediyelerin mahkemeler açarak bu süreci tamir etmesi gereksiz. Gönderilen genelgeyi de anlamlı bulmadım. Bu konuda başvuru ve uyarımızı yapacağız, kanuni haklarımız arayacağız. Bizim de önemli iştiraklerimiz var. Büyükşehiri yönetebilmek buralardan geçiyor. Bu konuda önümüzün tıkanmasına ilişkin bu hamlenin giderilmesi için ilgili kurumlarla görüşeceğiz, iptal edilmesine ilişkin umudumuz yüksek" ifadesini kullandı.