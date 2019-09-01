İmamoğlu: Yapılan kayyum ataması yanlıştır

Batman’da katıldığı düğün töreninde konuşan İmamoğlu, 'Bu yapılan kayyum ataması yanlıştır. Bunu yapan akıl ne kendine fayda vermiştir ne de memleketimize. Bu sorunun çözülmesi için buradan ses veriyorum, lütfen bu yanlıştan dönünüz' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri için düğününü erteleyen çiftin dün akşam Batman’da düzenlenen düğün törenine katıldı.

Kent merkezi girişinde aracının önünde bekleyenlere seslenen İmamoğlu kayyum atamaları ile ilgili "İBB Başkanıyım diye yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa göz yumacak bir insan asla değilim. Olmayacağım da. Vicdana sığmayan bir olayı dolayısıyla dile getirmekten çekinmem. Yapılan her yanlış bize zarar veriyor milletçe. yapılan her doğru da bize dokunuyor. Bu yapılan kayyum ataması yanlıştır. Bunu yapan akıl ne kendine fayda vermiştir ne de memleketimize. Bu sorunun çözülmesi için buradan ses veriyorum, lütfen bu yanlıştan dönünüz" diye konuştu.

Demokrasiye zarar verildiğini söyleyen İmamoğlu, “Bugün sabahımı ve bu saate kadarki vaktimi Diyarbakır'a ayırdım. Diyarbakırlı hemşehrilerimizi, İl Başkanımızı ziyaret ettim. Sonra oradaki belediye başkanlarıyla dertleştik, hasbıhal ettik. Milletin iradesinden bahsettik. Bu ülkede barış içerisinde dostluk içerisinde gereğini konuştuk” dedi.