İmamoğlu, yağmur sonrası inceleme yapıyor

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "İstanbul’daki yoğun yağmurdan etkilenen yerlerde ekiplerimizden anlık bilgi aldım. Ekiplerimizle yağmur sonrası inceleme yapıyoruz."
Bodrum'da tatilini yapmaktayken İstanbul'a dönerek bu sabah çalışmalarına başladığı anlaşılan İmamoğlu, yağış günü tatilini yarıda bırakıp dönmediği için eleştirilmişti.
İstanbul’daki yoğun yağmurdan etkilenen yerlerde ekiplerimizden anlık bilgi aldım. Ekiplerimizle yağmur sonrası inceleme yapıyoruz. https://t.co/yJ7hBJVmMQ
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 18, 2019