İmamoğlu ve Erdoğan 15 Temmuz töreninde bir araya geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz anma töreninde bir araya gelecek.

CHP’li yetkililer, Erdoğan ve İmamoğlu’nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde bir araya geleceğini açıkladı. CHP yetkililerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile anma töreninde bir araya gelecek.

İmamoğlu ‘İstanbul’un brifingini kendisine sunmak amacıyla’Cumhurbaşkanı ile görüşme taleplerini 6 Temmuz’da Erdoğan’ın makamına iletmiş, 8 Temmuz’da ise yazılı talep göndermişti.

Henüz bu talebin onaylandığına ilişkin iki makamdan da bir açıklama gelmedi.

İmamoğlu 15 Temmuz Pazartesi günü İBB Saraçhane Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecek anma töreni öncesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki protokol ile birlikte Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret edecek ve bugün valinin şehit ailelerine vereceği yemeğe de katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) 15 Temmuz Anma Töreni saat 11:30’da Saraçhane İBB önündeki otoparkta gerçekleşecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İmamoğlu bir konuşma yapacak. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz İBB anıtına geçilecek ve Şehitler Panosu önünde dua edilip, öğle namazı için Şehzadebaşı Camii’ne geçilecek. Cami avlusunda katılımcılara irmik helvası ve şerbet dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek anma töreni ise akşam saat 20:00’de Atatürk Havalimanı’nda olacak. Saat 21:00’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geçilerek buradaki 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nin açılışı gerçekleştirilecek.