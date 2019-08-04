İmamoğlu Vatikan Büyükelçisini ağırladı

İstanbul Yeşilköy’de Mor Efrem Süryani Kilisesi’nin temel atma töreninde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan protokolde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Florya’daki başkanlık konutuna geçerek Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russel’ı ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşilköy’de Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temel atma töreninde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılayan protokolde yer aldı. Erdoğan ile kilisenin temel atma töreninde bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra Florya’daki başkanlık konutunda Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russel’ı ağırladı.

Russel’ı konutun kapısında karşılayan İmamoğlu, “İlişkilerimizi tazelemek ve tamamıyla dünyaya açık bir kenti oluşturma adına işbirliğimizi konuşmak bizim için bir zevk olacak” dedi.

İmamoğlu, “Vatikan’ın dünyada özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Bu özel konumu ve maneviyatı açısından, kurduğumuz düşünceleri, ürettiğimiz düşüncelerle birlikte Vatikan’ın kendilerinin dünya ölçeğindeki deneyimlerini nasıl bizimle paylaşabilecekleri konusunda sağlıklı bir köprü oluşmasını isteriz” dedi.

İBB bünyesinde kurulacak “inanç masası”nı hatırlatan İmamoğlu “her inanç dünyasından insanların da katılım göstermesi konusunda talepte bulunduğumuzu da bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

İmamoğlu’na Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in selamlarını ileten Russel ise seçimi kazanmasından dolayı tebrik ettiği İmamoğlu’na “Şeytanın en büyük özelliği, insanları bölmesidir. Sizin bu birleştirici tavrınız umut olmuştur. İstanbul, Katolikler için çok önemli bir şehir. Sayıca çok olmamamıza rağmen, köklerimizin bağlı ve güçlü olduğu bir şehir. Dolayısıyla İstanbul’a çok önem veriyoruz” dedi.