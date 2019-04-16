AKP'nin 'bavullu' seçim itirazını değerlendiren Ekrem İmamoğlu, Balyoz Davasına göndermede bulunarak "O kumpası hatırlıyorsunuz değil mi? İşte aynı kafa" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak hala mazbatası verilmeyen Ekrem İmamoğlu, Şişli'de düzenlediği mitingte konuştu.

AKP'nin YSK'ye seçimlerin iptali için üç bavulla başvurusunu değerlendiren İmamoğlu; "Vatanseverlerimizin canına mal olan o kumpası hatırlıyorsunuz değil mi? İşte aynı kafa" diyerek Balyoz davasına göndermede bulundu.

İmamoğlu; "Ben bugün ekranda çantaları görünce zannettim ki, makam sahibi olan insanlar pılını pırtısını topladı bir yere gidiyorlar. Meğerse o çantalarıyla itirazları götürüyorlarmış. Bu çantalarla beraber daha önce adliyeye gidenleri hatırlıyorsunuz. Vatanseverlerimizin canına mal olan o kumpası hatırlıyorsunuz değil mi? İşte aynı kafa. O çantayı taşıyan kişiler aynı kafa. Ama bu millet bu kumpasa gelmedi gelmeyecek. Ben ne dedim ilk akşam. Ben kimsenin hakkını yemedim ama 16 milyon insanın da hakkını yedirmeyeceğim" dedi.

Gülen cemaati davasında tutuklu bulunan Mehmet Baransu, Balyoz davasıyla ilgili olarak hazırlanan sahte belgeleri taşıdığı bavulla, savcı ziyareti yapmıştı.

' 'SAYIN' DEYİNCE SAYMAYI ANLIYORLAR'

İmamoğlu; "Hani saya saya bitiremediler ya… İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Birinci gün saydılar kaybettiler, ikinci gün saydılar gene kaybettiler. Artık sayamıyorum, üç, dört, beş, altı… Bugün 16. gün. Doyamıyorlar. Dün rakibimizi ve bazı siyasileri televizyonda konuşurken altı – yedi defa saygımız gereği ‘Sayın’ deyince, birisi yazmış ‘Başkanım siz sayın deyince onlar saymayı anlıyorlar." diye konuştu.