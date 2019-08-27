İmamoğlu vakıflara aktarılan kaynakları açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vakıflara aktarılan kaynaklara ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, 357 milyon liralık kaynak aktarım sürecini iptal ettiklerini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vakıflara aktarılan kaynaklara ilişkin açıklama yaptı.

357 milyon liralık kaynak aktarım sürecini iptal ettiklerini belirten İmamoğlu, sadece bir vakfa 56 milyon liralık yemek desteği verildiğini açıkladı.

İmamoğlu konuya ilişkin "Daha işin başındayız. Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum. İptal edilmiş tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina İstanbulluya ait. Bu daha başlangıç" dedi.

İmamoğlu 200 bin kişinin işe alınmasıyla ilgili soruya ise "Dilerdim ki bu taahütlerimizi tam takip etseydiniz. 200 bin kişiye iş bulacağımız bu takvim 5 yıl. Çalışmalarımız başladı. Ekonominin kötü durumda olmasının sebebi var. İktidarın kötü ekonomi yönetimi. Makam araçları konusunda her gün arkadaşlarımı silkeliyorum. 357 milyon liralık tablo daha başlangıç dedim. Araçla ilgili kısımda da ciddi yol aldık. Ne yazık ki orada da muazzam bir israf var. Yakında sizleri çağıracağımız ve israfı gözler önüne seren bir buluşmamız olacak" diye yanıt verdi.

İBB: PROTOKOLLER FESHEDİLDİ

İBB, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA'nın da bulunduğu vakıflarla yapılan protokollerin feshedildiğini açıkladı.

Açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü fesh etme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir" denildi.