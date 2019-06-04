'İmamoğlu tokat attı' denilen esnaf, AKP reklamında oynamış

Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyareti sırasında tartıştığı ve hükümete yakınlığıyla bilinen medya organlarının 'İmamoğlu tokat attı' dediği kişinin, AKP reklamında oynadığı ortaya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyareti sırasında tartıştığı ve hükümete yakınlığıyla bilinen medya organlarının "İmamoğlu tokat attı" diyerek lanse ettiği kişinin AKP reklamında oynadığı ortaya çıktı.

T24'ün haberine göre sosyal medya platformu Twitter’da yayınlanan reklam filminde söz konusu esnaf, filmdeki diğer AKP’lilerle birlikte, “İstanbul’a sahip çık” diyor.

'TOKAT ATTI' DENİLMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu’nun geçen hafta Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında sarf ettiği sözlerin kesildiği görüntüler, AKP’li il yöneticisi Elif Keleş tarafından paylaşılarak İmamoğlu’nun “PKK ve FETÖ’ye destek verdiği” iddia edilmişti. Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun esnaf ziyareti sırasında da genç esnaf tarafından tekrarlamış, İmamoğlu da esnafa sözlerinin çarpıtıldığını anlatmaya çalışmıştı. İmamoğlu bu sırada genç esnafın yanağına dokunmuştu. Bunun üzerine hükümete yakınlığıyla bilinen medya organları, söz konusu haberi manşetlerine “İmamoğlu tokat attı” diyerek taşımıştı.

Genç esnaf da tokat iddiasını reddetmişti.