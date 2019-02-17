İmamoğlu: Sporun içine siyaseti sokmayın

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'Sporun içine siyaseti zerre kadar katanları kapıdan içeri sokmayın arkadaşlar. Sporun içindeki siyaset bize yakışmaz. Siyasetin mecrası başka. Onu başka yerde yapın' dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de açıklama yaparak "Yürü be İstanbul" projesini tanıttı.

İmamoğlu, "İstanbulluların yürüdükçe puan kazanarak çeşitli aktiviteleri ücretsiz yapacağını" söyledi.

'VALLAHİ YAKIŞMIYOR'

İstanbul'da bulunan Amatör Spor Kulübü yöneticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Ekrem İmamoğlu, "Sporun içine siyaseti zerre kadar katanları kapıdan içeri sokmayın arkadaşlar. Sporun içindeki siyaset bize yakışmaz. Siyasetin mecrası başka. Onu başka yerde yapın. Ama Türkiye'de tam tersi. Yakışıyor mu? Vallahi yakışmıyor" dedi.

'YÜRÜ BE İSTANBUL' PROJESİ

İstanbul'da yeni hayata geçirmeyi planladıkları "Yürü be İstanbul" projesiyle ilgili konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"'Yürü be İstanbul' diye kampanya başlayacağız. İnsanlar yürüdükçe elde edeceği puanlarla bazen toplu taşımaya ücretsiz binecek, bazen bir tiyatroyu bedava izleyecek, bazen belediyenin salon imkanlarından bedava faydalanacak. Yani yürüdükçe puan kazanacak. Yani İstanbul'da yürüdükçe puan kazandıkça şehir ona bedava. Dolayısıyla obeziteyle mücadele etmiş olacağız. Biz öyle bir ruh getireceğiz ki bu kent, tatlı dil, güler yüz, sporla iç içe olmak, sporcuyla samimi olmak, sporun aslında sadece spor olduğunu insanlara hissettirmek. Bizim yönetici olduğumuz İstanbul'da spordaki şiddeti, kötülükleri silecek, tribündeki kadınların sayısını artıracak."



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