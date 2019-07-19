İmamoğlu: Şirketlerdeki genel müdürler istifa etti, artık önümüz açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir gündemde olan iştirak şirketlerindeki istifa krizi ile ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, 30 iştirak şirketindeki yönetim kurulu başkanları ve vekillerin istifasının ardından, genel müdürlerin de istifa ettiğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı iştirak şirketleri yönetimlerinin istifa etmemesi krize neden olmuştu. Şirketlerin yüzde 90'a yakınının yönetimi kurulu başkanları ve vekillerinin istifa ettiğini söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu, istifaların ardından genel müdürlerin de istifa ettiğini açıkladı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İBB Meclis birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, ikinci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı ile AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’yla bu konuda görüşme yaptıklarını dile getiren İmamoğlu şunları söyledi:

“Görüşmede kendilerine bunun doğru olmadığını, bu sürecin siyaseten kendilerine de zarar vereceğini, topluma zaten zarar verdiğini ve bunu toplumla da her anını açık ve net paylaştığımızı ve paylaşmaya da devam edeceğimizi söyledim. Kendi aralarında istişare etmek istediklerini dile getirdiler. Dün itibariyle istifa edecekleri yönünde bana Meclis birinci Başkanvekili dönüş yaptı. Ben de açıkçası bunu yapmalarının doğru olacağını, bizim yönetimi devralarak vatandaşa hesap vermeye başlayacağımız anı belirlemiş olacaksınız dedim. Artık önümüzdeki süreç en azından kısmen açılmış oldu. Biz bununla ilgili yetkimizi kullanarak görevlendirmelere başlayacağız. Bu sürecin oluşmasına katkı sundukları için de teşekkür ediyorum. Gecikmiş bir karardı. Meclis başkan vekilini teşekkür ediyorum diğer arkadaşlarına da. Şu an süreci arkadaşlarımız takip ediyor. Şirketlerle ilgili yönetim atamalarını geçici arkadaşlarımız da olabilir bunun içinde hızlıca yapacağız. Yönetim atamaları ile ve daha sonra da karar verdiğimiz arkadaşlarımla yeni yönetim kurullarını, genel müdür ve diğer yöneticileri oluşturacağız.”

İmamoğlu, istifa edenler arasında çalışmak istediği kişiler olup olmadığıyla ilgili soruya ise, "yok" yanıtını verdi.

