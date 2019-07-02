İmamoğlu: Seçim sonucu Erdoğan'ı rahatlatmıştır, AKP ile randevu vermese de görüşeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, '23 Haziran’daki sandık sonucu Sayın Erdoğan’ı bile rahatlatmıştır' derken, partilerden görüşme için randevu aldığını ama AKP'nin randevu vermediği, vermese de AKP ile görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global canlı yayınında Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı.

"23 Haziran’daki sandık sonucu Sayın Erdoğan’ı bile rahatlatmıştır. Japonya’daki toplantılara baktığımızda Cumhurbaşkanı’nın rahatladığını gördük ben öyle düşünüyorum" diyen İmamoğlu, "Bütün meydanlarda partizanlığı bu binalardan söküp atacağım demiştim. Bu bir realite. Bunun bitmesi lazım. A partisi yaptı B partisi de yapıyor… Biz yeni bir başlangıç yapıyoruz. Arkadaşlarıma dedim arayın bütün partileri randevu isteyin dedim. İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ile randevu alındı. MHP’den henüz geri dönüş alamadık. Ak Parti randevu vermedi. Arkadaşlarıma söyleyeceğim yarın randevu almakta ısrar edin diye. Bu millete öyle söz verdim. Randevu vermeseler de görüşeceğim" ifadesini kullandı.