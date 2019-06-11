İmamoğlu: Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın pazar günü yapılacak ortak canlı yayında sorulacak soruların görüşülmesini istediğini söyledi. Ordu’da kendisine tuzak kurulduğunu söyleyen İmamoğlu, Koç Holding’den kiraladığı uçakla ilgili ise ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık bir kuruluşunu hangi ithamla suçluyorsunuz’ dedi.

31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan ve YSK’nin iptal kararının ardından 23 Haziran seçimlerine yeniden aday olarak giren Ekrem İmamoğlu NTV-Star TV ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

İmamoğlu, Binali Yıldırım ile katılacağı ortak yayın öncesinde, Yıldırım’ın soruların görüşülmesini talep ettiğini söyledi.

Ordu’da yaşanan “VİP krizine” ilişkin ise kendilerine bir tuzak kurulduğunu söyleyen İmamoğlu “Vali basitlik yapmıştır” dedi.

Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Okan Müderrisoğlu’nun Koç Holding’den uçak kiralamasına ilişkin sorusuna İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık bir kuruluşunu hangi ithamla suçluyorsunuz? Sizin şu an bağlı olduğunuz bir grubun, iktidar partisiyle olan münasebetinin milyonda biri kadar o grupla münasebetim yoktur” diye yanıt verdi.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

YILDIRIM İLE ORTAK YAYIN HAKKINDA

Elbette yenilenen seçim sürecine dair, bakın çok adil bir seçim süreci var, kabul gördü, çağdaş da bir münazara ortamı var, asla böyle bir durum anlamına gelmez. Sevindiricidir, böyle bir ortamın sağlanması mutluluktur ama asla bu yenilenen seçim sürecinin ya da bu süreçteki ortamın demokratik bir atmosfer oluşturduğuna delil değildir.

31 Mart günü dahil olmak üzere, İstanbul'un dünü, bugünü ve yarını olmak üzere zihinlerde hangi soru varsa sorulmasından yanayım. Asla bir sınırlama olmasından yana değilim. Bana soruları yollamasa da olur.

Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Ben danışmamına bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım. Biz çıkalım konuşalım. 31 Mart, 6 Mayıs sürecini. 18 günlük süreci. Hepsini konuşalım istiyorum.

VİP KRİZİ VE ORDU VALİSİ HAKKINDA

Ben bir özel uçak kiralayarak (altını çizeyim) Trabzon'a gittim. Trabzon'da beni nereden karşılayacaklar bilmem ki. Gittiğimiz yerde sorumlu insanlar var. Bizi VIP'ten karşıladılar. Geldik otobüsümüze bindik köyümüze gittik. Ertesi sabah bayramlaşmanın büyük bir kalabalığa dönüşmesini yaşadık. Derken bu güzel buluşmayı örtmek isteyen bir anlayış. Görünen figür Ordu Valisi'dir. Bir tuzak kuruldu bize.

Ben oraya gidene kadar nereden çıkacağız onu bilen birisi değilim. Havaalanına girdik, VIP'ın giriş bariyerleri açıldı. Arabaları çektik. Orada insanlarla fotoğraf çekinmeye başladım. Benim annem, babam, kız kardeşim x-ray cihazından geçti. İçeri girdiğimizde bir bağrışma, çağrışma. Ne oluyor ne bitiyor dediğimde. Annemle karşılaştım, benzi atmış. Biz her yerden gideriz evladım" diyor. ‘Buradan girişmizi yasakladılar’, ‘Kim yasakladı’ dedim. Bu bir tuzak dedim. Polislerle direnç varmış gibi gösteriyorlar. Günün sonunda polislere kusura bakmayın, bu sizinle olan bir olay değildir. ‘Hakkınızı helal edin’ deyip geçtik. "yok onu dedi bunu dedi." Konuşacaksa basın, medya, 1 milyona yakın insanın Karadeniz sahilinde bizi karşılamasını konuşsun.

İnsanların gösterdiği ilgiye uygulanmış, provoke edilmiş bir süreçtir. Vali bey'e kim talimat vermiştir, onu sorgulamak lazımdır. Vali bey bize tuzak kurmuştur. Kim talimat vermiş açıklasın.

Vali basitlik yapmıştır. Siyasete alet olmuş bir grup diyorsunuz. Siz bile şu anda kusur işliyorsunuz.

KOÇ HOLDİNG’DEN UÇAK KİRALAMA