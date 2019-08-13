İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı kadar semboliğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanı 1994’te büyükşehir belediye başkanı olduğunda ne kadar sembolikse ben de en az o kadar semboliğim' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin göreve gelmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1994 seçimlerinde İBB Başkanı seçilmesiyle benzer bir "sembolik anlam" taşıdığını dile getirdi.

140 Journos’un kendisine ilişkin hazırladığı belgeselde konuşan İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı 1994’te büyükşehir belediye başkanı olduğunda ne kadar sembolikse ben de en az o kadar semboliğim” dedi.

İBB Başkanı olmanın ulusal bir platforma oturmak anlamına geldiğini belirten İmamoğlu, “Çünkü İstanbul’un 16 milyon nüfusu var, bunun Türkiye’deki etki alanına baktığınızda aslında sizi Türkiye’nin takip ettiği durumdasınız” dedi.