İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'bırakın bunları' demek yerine bize destek olmalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul bütçesine eklediğimiz her kuruştan, ilk Sayın Cumhurbaşkanı memnun olmalı. Sayın Cumhurbaşkanı 'Bırakın bunları' demek yerine bize destek olmalı, eşlik etmeli, 'Hep beraber hesap soralım' demeli' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sevinç İnönü tarafından Kandilli'de düzenlenen ve 120 kişinin katıldığı yemek organizasyonunda Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu.

Yenikapı'da sergilenen araçlar ve israf tartışmasına ilişkin konuşan İmamoğlu, "Hem tasarruf edip israfı bitireceğiz, hem yapanları soruşturacağız. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Kaçak güreşmiyoruz. Yaptığımızı anlatıyoruz. Bu ekonomik krizde, bizim israfı engelleyerek, tasarruf ederek İstanbul bütçesine eklediğimiz her kuruştan, ilk Sayın Cumhurbaşkanı memnun olmalı. 10.5 milyar TL'lik bütçe açığı 75 günlük tedbirle 7 milyara indi. 3,5 milyar TL tasarruf ettik. Bunları açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı 'Bırakın bunları' demek yerine bize destek olmalı, eşlik etmeli, 'Hep beraber hesap soralım' demeli. Merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz. Bu Türkiye'de başka bir dönemi başlatıyor" dedi.