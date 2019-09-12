İmamoğlu Saray'daki düşüşüne ilişkin konuştu: Oturacağımız yerler belliydi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saray'daki toplantıda oturduğu koltuğun kırık olmasıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, 'Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan büyükşehir belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda oturduğu koltuğun kırık olmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

"Oturduğumuz koltuk durup, dururken kırıldı, yere düşer gibi olduk düştük aslında. Sayın Cumhurbaşkanı 'israf yaptın' dedi. Ben de 'bu israf değil, sandalye kırık' dedim. 'Olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz' dedim. Bu tabi öyle bir magazin durum oluştu" diyen İmamoğlu, "Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi" ifadesini kullandı.

Toplantının verimli geçtiğini dile getiren İmamoğlu, görevden alınan belediye başkanlarını hatırlatarak, "Ancak demokrasi açısından bazı sorunlar yaşanıyor. Keşke o arkadaşlarımız da orada olabilseydi. Biz anlaşacağız. Kavga etmeyeceğiz" diye konuştu.