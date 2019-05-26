İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'Ramazan’a uygun disiplinle çalışacağız. Herkesin inancına saygı duyan güzel yürekli insanlar olarak çalışacağız' diye konuştu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gönüllüleri'ne hitap etti. İmamoğlu, "İyilik kazanacak. Güler yüzlü olacağız" diye konuştu.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz bu bir avuç ağzı kötü insana bu milletin ahlakıyla, vicdanıyla ders vereceğiz. İyilik kazanacak. Güler yüzlü olacağız. Bu kötü boksörler kavga etmek istiyor. Onları ringde tek başına bırakacağız. Ondan sonra kendi başına kalacaklar ve kendileriyle kavga etmeye başlayacaklar."

'RAMAZAN'A UYGUN DİSİPLİNLE ÇALIŞACAĞIZ'

"İstanbul ile ilgili hayallerimizi anlatın. Herkese bunu anlatın. 18 günde ne yaptığımızı anlatın. Suyu ucuzlattık. Öğrencilerimizin cebine 45 lira koyduk. Artık dini bayramlarda ücretsiz ulaşım var.

Siyasete dini asla alet etmeyin. Bu milletin vicdanı bunu kabul etmez.Bazı sözler 100 yıl geçse de unutulmaz. Örnek mi? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bazılarının sözleri de akşamdan sabaha değişir. Onun için kötü söz sahibine aittir. Ramazan’a uygun disiplinle çalışacağız. Herkesin inancına saygı duyan güzel yürekli insanlar olarak çalışacağız."

'BU KARDEŞİNİZİN SELAMINI ONLARA İLETİN'

"Disiplinli çalışırsak başarıyı elde ederiz. Ev ziyareti yapın. Sandıklarda görev almayı teşvik edin. Bu kardeşinizin selamını onlara iletin. Tartışın ama asla kavga etmeyin.

Alın terimize zarar verenlere, alın terimizi helal etmeyeceğiz. Biz milli birlik ve beraberliğe inanmış insanlarız. En büyük ilacımızın umut olduğuna inanan bireyler olacağız. Kendimi umut olarak görüyorum, siz de kendinizi öyle görün. Asla yılmayacağız. Çok çalışacağız. Moralimiz bozulduğunda aklımıza şu cümleyi getireceğiz: Asla vazgeçmeyeceğiz."

SAADET PARTİSİ İFTARI

"Davet ettiler, dün Saadet Partisi’nin iftarına gittim. 13-14 yaşında bir kızımız yanıma geldi. Ağlıyor, konuşamıyor. Ağlayarak, bana “Bu ülkeye adalet gelecek mi başkanım” diye sordu. 13-14 yaşındaki kızımız adalet istiyorsa, hep birlikte adalet getireceğiz bu ülkeye.

Tatile gidenler dönüyor mu kontrol edelim. Son 1 hafta sürprizlerim olacak. Ayağa kalkın İstanbul ve deyin ki: Her şey çok güzel olacak."