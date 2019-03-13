İmamoğlu patronlarla buluştu: Sanayicinin yol haritasını nasıl kolaylaştıracağımızı konuştuk

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası yönetimiyle buluştu. İmamoğlu, 'Sanayicinin yol haritasını nasıl kolaylaştırmalıyız, yönetime geldiğimiz takdirde bunu nasıl gerçekleştireceğimiz hususundaki projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık' dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu patronlarla buluştu.

İstanbul Sanayi Odası'nda basına kapalı toplantının ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu şöyle konuştu: "İSO, bünyesinde, Türkiye sanayisinin 3'te 1'ini bulunduran ihracatın, ithalatın en büyük payını gerçekleştiren kurumların olduğu güçlü bir organizasyon. İstanbul'un nasıl bir geleceğe hazırlandığını, İstanbul'un nasıl bir yol yürümesi gerektiği hususunda, sanayinin İstanbul'daki geleceği, işbirliğini nasıl yapmalıyız, istihdam koşullarını nasıl yapmalıyız, sanayicinin yol haritasını nasıl kolaylaştırmalıyız, üretenin kıymetli olduğu İstanbul nasıl var edilmeli ve tümüyle bu ortak masanın ortak akılın nasıl bir organizasyonla nitelikli şekilde, yönetime geldiğimiz takdirde nasıl gerçekleştireceğimiz hususundaki projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık."

'VERİMLİ BİR BULUŞMA OLDU'

İSO yöneticileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını belirten İmamoğlu, "Bence, bizim adımıza çok değerli bir buluşma oldu. Yönetim anlayışımızda İstanbul'un bütün hafızasından faydalanmak var. Sürdürülebilir ve süreç içerisinde sürekli bir arada olacağımız bir sistemden bahsediyorum. Bu yönüyle çok değerli, verimli bir buluşma oldu. Hem sayın başkana hem yönetim kuruluna bu sıcak samimi buluşma ve tümüyle bilgi paylaşımındaki şeffaflığından dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

SANAYİ ODASI BAŞKANI: ORTAK NOKTALARIMIZ ÇOK

İmamoğlu'nun ardından söz alan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan şunları söyledi: "Sayın İmamoğlu'yla, İstanbullu'nun ve sanayimizin mevcut durumu ve geleceğe dönük projeleri paylaşma konusunda istişarede bulunduk. Sayın başkan, mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinde de İstanbul sanayisinin çok önemli bir bölümünü kesimini tespit eden ve İstanbul sanayi odasının birçok sanayisinin bulunduğu bir bölgenin başkanı olmasından dolayı son 5 yıldır sanayinin sorunlarını ve konularının içinde. Bizim için, her zaman savunduğumuz bir tez var. İstanbul tabii ki bir finans, turizm ve ticaret şehri. Ama İstanbul, geçmişinden gelen sanayi özelliğini dün nasıl koruduysa, bugün nasıl koruyorsa, yarın da korumalı. İstanbul'un gelişimi sanayinin gelişimiyle birlikte planlanmalı. Bugünkü temel sohbetimizde, İstanbul'un niteliğinin gelecekte atılmasında sanayinin payıyla onu yönlendirilmesiyle birlikte, çok ortak noktalarımız var."