İmamoğlu operadaki protestodan rahatsız olmuş: Keşke sadece alkışlasalardı

AKP adayı Binali Yıldırım'ın Yeniden Doğuş operasında seyirciler tarafından protesto edilmesini değerlendiren Ekrem İmamoğlu, 'Keşke sadece alkışlasalardı. Bu tür kutuplaşmaları seven birisi değilim' dedi.

23 Haziran seçimlerinde AKP'nin İstanbul adayı olan Binali Yıldırım, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde izlemeye gittiği Yeniden Doğuş operasında seyirciler tarafından "Her şey çok güzel olacak" sloganlarıyla protesto edilirken, 31 Mart seçimlerinin kazananı olduğu halde YSK marifetiyle mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

"Keşke sadece alkışlasalardı. Bu tür kutuplaşmaları çok seven birisi değilim" diyen İmamoğlu, "Her yerde nezaketi arayan birisiyim. Keşke sadece alkışlayıp karşılasalardı. Toplumun kutuplaşması hepimizi üzüyor. Bazen çok feci bir olay oluyor, kimse sahiplenmiyor, bir geçmiş olsun demekten imtina ediyor. Bu tür hususlar, bazen sevinci, hüznü paylaşmak toplumumuzun geleneğinde var. Bunları yaparsak kutuplaşmaları engelleriz. Dediğim gibi keşke sadece alkışlasalardı" ifadesini kullandı.