'İmamoğlu niye tatilini kesip dönmedi'

İstanbul'un birikmiş altyapı sorunları bir kez daha sağanak yağmuru felakete çevirirken, Bodrum'da tatilini yapmakta olan İmamoğlu'nun tatili yarıda kesip dönmemiş olması sorgulandı. Felaketin faturasının çiçeği burnunda başkana kesilmesini haksız bulan Habertürk yazarı, İmamoğlu'nu bu yüzden eleştirdi. Öte yandan İmamoğlu'nun bu sabah işbaşı yaparak felaket sonrasında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

İstanbul'da sağanak yağmurun sele ve su baskınlarına dönüştüğü gün İmamoğlu'nun izinli olması ve tatilini yaptığı Bodrum'dan dönmemesi tartışmalara yol açtı.

AKP çevreleri, göreve başlamasının ardından henüz iki ay geçmişken, İstanbul'da ortaya çıkan tablonun faturasını İmamoğlu'na kesme eğiliminde. İstanbul'un onyıllara dayanan altyapı sorunlarının bir kez daha patlak verdiği, bir kişinin ölümünü de içeren bir felaket tablosunun oluştuğu yağışlı günün sonrasında İmamoğlu'nu savunanlar haklı olarak köklü ve birikmiş sorunlara işaret ediyor.

Öte yandan, İmamoğlu'nun sembolik bir jest olarak da olsa tatilini yarıda kesip kente dönmüş olması gerektiğini savunanlar arasında kendisine yakın duranlar da var.

'UMARIM DAHA FAZLA ÇUVALLAMAZ'

Habertürk köşe yazarı Sevilay Yılman, sosyal medyada sel felaketine neden olan altyapı eksikliğine isyan ederken "İmamoğlu'na da saydıranların" büyük bir hakkaniyetsizlik yaptığını, İstanbul'un altyapı eksikliğinden İmamoğlu'nun sorumlu tutulamayacağını söylerken İmamoğlu'nu şu sözlerle eleştirdi:

Sorumlular elbette ki İstanbul’u daha önce yönetenlerdir ancak zaten İstanbul halkı tercihini onlardan yana değil, İmamoğlu’ndan yana bu yüzden kullandı. Onları beğenmedikleri için yeni bir insan İstanbul’u yönetsin dediği için seçildi İmamoğlu. Sırf bu nedenden dolayı İmamoğlu bugünkü sorumluluğuna sahip çıkmak zorundaydı. Felaket sırasında İstanbullunun yanında, içinde olup sorumluluğunu yerine getirmeliydi. Üzgünüm ama ilk sınavında sıfır not alarak büyük bir hayal kırıklığına neden oldu İmamoğlu. Umarım toparlar… Umarım tüm bu eleştirileri bundan sonra yürüyeceği yolda bir fener gibi kullanır ve daha fazla çuvallamaz!

'KARAYA ÇIKAMADI'

Diğer yandan Yılman, yazısında şu bilgiyi de okurlarıyla paylaştı:

Olacak şey değil İmamoğlu’nun bu tavrı! Yeni seçilmiş bir belediye başkanı İstanbul’u sel almış olduğu halde nasıl iznini kesmiyor ve dönmüyor Bodrum’dan!” Bunun da cevabı var bende. Mutlaka İmamoğlu da dönmek istemiştir geri. Çaba da sarf etmiştir ancak bildiğim kadarıyla dönemiyor. Çünkü Marmara Bölgesi’ni vuran kuvvetli fırtına Ege Denizi’nde de çok etkili oldu. Başkan da yatla açık denizde olduğu için fırtınanın yarattığı olumsuzluk nedeniyle karaya çıkamıyor galiba.



İMAMOĞLU SABAH İŞBAŞI YAPTI

İstanbul'da zorlu saatler yaşanırken Bodrum'da olduğu için eleştirilen İmamoğlu, bu sabah İstanbul'da çalışmaya başladı. İmamoğlu'nun sabah saatlerinde kentte incelemelerde bulunduğu bildirildi.