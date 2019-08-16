İmamoğlu, Murat Kazanasmaz'ı işten çıkardı

23 Haziran seçimleri öncesi 'İBB çalışanları' adına Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan açıklamayı okuyan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi.

23 Haziran'da yapılan İBB seçimlerinden önce belediye binası önünde Ekrem İmamoğlu'na tepki açıklamasını okuyan isim işten çıkarıldı.

Açıklamayı okuyan İBB trafik uzmanı Murat Kazanasmaz’ın işine bugün son verildi.

Kazanasmaz, söz konusu açıklamada “131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf' kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz" demişti.