İmamoğlu muhtarlarla buluştu: Muhtarlarımızı demokrasinin en önemli, en hassas başlangıç anı olarak görüyoruz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla bir araya geldi. İmamoğlu, 'muhtarlarımızı demokrasinin en önemli, en hassas başlangıç anı olarak görüyoruz' diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Şişli'de bir otelde muhtarlarla buluştu.

İmamoğlu, "Bu muhtarlar buluşmamıza 961 mahallesinin muhtarının katılım göstermesi, bizimle beraber olması ve bu sürece olan inancını bizimle paylaşması bizim için onurdur. Bu güzel toplantıya hoş geldiniz" dedi.

'PARTİZANLIKTAN SAKININ'

"Muhtarların görevlerini çok önemsediklerini" söyleyen İmamoğlu, "Hatta muhtarlarımızı demokrasinin en önemli, en hassas başlangıç anı olarak görüyoruz" ifadesini kullandı

31 Mart yerel seçiminin aynı zamanda muhtarların da seçimi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "31 Mart'ta İstanbul'un geleceğine dair çok önemli kararlar alacağız. Türkiyemizde son yıllarda süreç kutuplaşmalar üzerine, partizanlık üzerine bir anlayışla yönetiliyor. Bundan sakının, bundan uzak durun" diye konuştu.

İmamoğlu, "Buradan şunun sözünü veriyorum. Kıymetli muhtarlarımız, şahsım olarak 31 Mart sürecine kadar kampanyanın her aşamasında, her ortamda polemikten uzak olacağım. Hiç kimseye İstanbul konuları dışında tek bir cümlem olmayacak. Kim nereye çekmek isterse istesin hiçbir zaman o kirli siyasetin, kibrin ya da anlamsız çatışmacı dilin asla bir unsuru olmayacağım" ifadesini kullandı.

'NASIL YÖNETİLDİĞİNİ BİLİYORSUNUZ'

İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Sanattan spora, kültürden bir çok kavrama varıncaya kadar sokağımızda, mahallemizde İstanbul'un her sathında mutlu ilçeler, mutlu mahalleler üreteceğiz. 13-14 ilçesine sıkışmış, birilerinin kaymak tabakası diye adlandırdığı yerlerin nasıl yönetildiğini hepiniz biliyorsunuz. Ve oradaki insanların mutluluğunu hepiniz ölçüyorsunuz. Ama biz sadece o şekilde olan bir İstanbul'u değil, 25 yıldır bir şehri yönetiyor ve bu bir süreci başaramıyorsanız bunu kaymak tabakası diye adlandıramazsınız. İstanbul'un 39 ilçesinin kaymak tabakası haline geldiği bir şehir yaratacağız."

İstanbul'da bir kaos süreci olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bakınız istatistik; yüzde 70'i fırsatını bulsam bu şehri terk edeceğim diyor" dedi.