İmamoğlu: Milletin gönlü kırılacaksa biz seçimi kazanmayı istemeyiz

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 'Milletin gönlü kırılacaksa biz seçimi kazanmayı da istemeyiz' dedi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partide aday gösterilmediği için küskünler olduğu veya başka partiye geçecekleri yolundaki iddialarına değindi

Avcılar Belediye Başkanı'nın açıklamasıyla ilgili konuşan İmamoğlu, “Biz biriz, beraberiz. bütünüz. Bizim derdimiz İstanbul’un, Avcılar’ın sorunları. Aday gösterilmeyen arkadaşlarımızın, eski belediye başkanlarımızın başımızın üstünde yeri var” dedi.

'MİLLETİN GÖNLÜ KIRILACAKSA...'

“Sevgisizlik üzerinden siyaset yaparak gönülleri kazanmayı istemeyiz” diyen İmamoğlu, “Milletin gönlü kırılacaksa biz seçimi kazanmayı da istemeyiz” diye konuştu.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’daki henüz imar planı onaylanmayan Yeşilkent Mahallesi’nde düzenlenen mitinge katıldı.

CHP’nin Avcılar Adayı Turan Hançerli ile kürsüye çıkan İmamoğlu, Kartal’da çöken binanın enkazı altında kalan aynı ailenin 9 ferdinin cenaze törenine katılacağı için programını kısa tutacağını ifade ederken, “Acılar taze, bu konuda uzun uzun konuşacağımız anlar gelecek. İstanbul’da acil neleri çözmemiz gerektiğini konuşacağız. Ama şimdi değil” dedi.

'BİZİM ÖTEKİMİZ YOK, BİRBİRİMİZİ SEVECEĞİZ'

İmamoğlu, seçildikleri takdirde "iş, aş arayan hiç kimseye 'Şu partiye üye olun ondan sonra gelin' demeyeceklerini" öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’u yordular gönülleri kırdılar, komşu komşuya bakarak hangi partiye baktığına göre hareket eder hale getirdiler. Biz seçildiğimizde herkes birbirini kutlayacak. Bizim ötekimiz yok. Birbirimizi seveceğiz. Bizim milletimizin aslında hoşgörüsü çok büyüktür.

İster doğudan ister güneyden, batıdan gelsin. Aslında birbirimizi çok severiz. Sevgisizlik üzerinden siyaset yaparak gönülleri kazanmayı istemeyiz. Milletin gönlü kırılacaksa biz seçimi kazanmayı da istemeyiz."

'İSTANBUL EŞİTTİR TÜRKİYE'

CHP’li İmamoğlu, konuşmasının son bölümünde Avcılar’da CHP’den aday gösterilmeyen, Belediye Başkanı Handan Toprak ve eski Başkan Mustafa Değirmenci’nin aday gösterilen Turan Hançerli’nin yanında yer alacaklarına savunarak şöyle konuştu:

“Biz biriz, bütünüz. Bizim derdimiz İstanbul’un, Avcıların sorunları. İki başkan da Avcılar’a çok büyük hizmetler etmiştir. Şimdi de Hancerli hizmet verecek. Bütün eski belediye başkanları, aday adaylarının tecrübelerinden yararlanacağız. Onların başımızın üstünde yeri var. Gün birlik günüdür. Kol kola omuz omuza olacağız, İstanbul’un sorunlarını çözeceğiz. 1 Nisan’da ciğerleriniz demokrasi nefesi ile dolacak. Demokrat belediye başkanları olacağımızın sözünü veriyorum. Yerel demokrasiyi güçlendirdiğimizde tüm Türkiye’de barış kardeşlik pekişecek. İstanbul eşittir Türkiye. Kol kola omuz omuza olun sürecin bir neferi olun. Herkesle konuşun. En yüksek oy kullanma oyuna talip olacağız. En yüksek oyla kazanacağız. Bize oy vermeyenler bile mutlu olacak."